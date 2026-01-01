Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans la région.

Un 25e anniversaire marquant pour les Hawks

C'est tout au long de ce week-end qu'a lieu le festival de fin de saison du Club de soccer de Saint-Lazare/Hudson au parc Westwood à Saint-Lazare. Les Hawks en profitent du même coup pour fêter leur 25ᵉ anniversaire entourés des coachs, de leurs jeunes athlètes et de familles de la région.

Un élément signature intégré au nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes

Dès septembre, un élément signature apparaîtra sur le nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes: les voiles architecturales. Plus d'informations sur celles-ci ont été dévoilé par le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

Le Canada obtient son laissez-passer pour les JO de LA en 2028

Après trois jours de duel au sommet en flag football, le Canada fait bonne figure. Si les hommes sont parvenus à décrocher la médaille de bronze en venant à bout du Mexique 34-26 en prolongation, les femmes disputeront la finale de la médaille le dimanche 16 août à compter de 10 h 30 lorsqu'elles croiseront le fer avec les puissantes Américaines.

Les Canadiennes sont officiellement championne du monde

Grâce à leur victoire face aux Américaines le matin du dimanche 16 août, l'équipe canadienne féminine sénior de flag football confirme sa place au sommet. C'est maintenant officiel, elles sont championnes du monde et devront maintenant défendre leur titre sur la scène olympique aux Jeux de Los Angeles en 2028.

Découvrir l'historique du Manoir de Beaujeu à Coteau-du-Lac

Niché en bordure du fleuve Saint-Laurent, le manoir de Beaujeu est probablement le plus vieux bâtiment encore debout à Coteau-du-Lac et même l'un des plus anciens de Vaudreuil-Soulanges. Construit en 1826, cet édifice jugé mystérieux par plusieurs résidents du secteur possède un historique digne de mention. Le dimanche 16 août, l'Opus Dei, une organisation reconnu par l'Église catholique qui gère les lieux, a organisé de rares portes ouvertes afin de permettre aux citoyens de la région de découvrir le site et surtout la maison.

Les gagnants du Festival de la grillade de Saint-Zotique sont connus

Au terme de trois jours d'activités et de célébration, les gagnants de la 13ᵉ édition du Festival de la Grillade de Saint-Zotique sont maintenant connus. La journée de compétition a été chaudement disputée entre les 21 participants de cette année et dix d'entre eux se sont mérité un prix dans l'une des quatre catégories proposées.

Un nouvel espace bien-être ouvre ses portes à Saint-Polycarpe

Une toute nouvelle entreprise a désormais pignon sur rue au 1202 chemin de l’Église à Saint-Polycarpe, bureau 105. Sa raison d’être? Offrir aux gens intéressés un endroit où ralentir, respirer, bouger, apprendre, connecter et prendre soin d’eux est au cœur de sa mission.

Un Coteaulacois s'empare du 36e rang mondial en BMX

De retour du Championnat du monde de BMX qui se tenait à Brisbane en Australie, Justin Lafleur, athlète de Coteau-du-Lac peut dire mission accomplie. Le jeune homme avait pour objectif, avant de s’envoler au pays des kangourous, d’atteindre les huitièmes de finale, ce qu’il a réussi.

Gino Chouinard et Dave Morissette au grand écran à Vaudreuil-Dorion

Pour leur 19ᵉ saison, Les Aventuriers Voyageurs marquent un grand coup en présentant au cinéma deux films de voyage hors-série mettant en vedette Gino Chouinard et Dave Morissette. Comme le reste de la programmation, ces documentaires seront présentés au cinéma Cinéplex Carrefour Dorion.

Une nouvelle aventure pour le joueur de soccer Mateo Espitia Harding

Le joueur de soccer Mateo Espitia Harding, qui aura 18 ans dans quelques jours à peine, s’apprête à faire ses bagages et à quitter la région pour rejoindre sa nouvelle équipe à Dubaï ! Étape importante pour le futur de sa carrière, le résident de Rigaud, qui évoluait jusqu’ici avec le CF Valencia, s'est entretenu avec Néomédia le mardi 18 août pour parler de sa nouvelle aventure au sein de Soccer Generation Dubai.

C'est Noël avant le temps pour 394 enfants de Vaudreuil-Soulanges

Même si la température est bien loin du point de congélation et que la neige n’a pas encore fait son apparition au sol, on peut dire tout de même que c’était Noël pour 394 enfants de la région en ce mardi 18 août. Grâce à la Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges, ils ont reçu des articles d’une valeur de 900 $ chacun pour démarrer l’année scolaire du bon pied.

La Municipalité des Coteaux changera la vocation du camping municipal

Le 15 octobre 2027 marquera la dernière journée d'activités du camping municipal de Les Coteaux a annoncé la Municipalité le mardi 18 août. Après cette date, l'endroit ne sera plus exploité de la même façon. Cette décision a été prise à la suite d'une réflexion menée par le conseil municipal concernant l'avenir du secteur riverain et le développement à long terme de cet espace stratégique.

Une nouvelle directrice générale adjointe à Vaudreuil-Dorion

La Ville de Vaudreuil Dorion annonce la nomination de Mme Laurence-Thalie Oberson au poste de directrice générale adjointe. Elle entrera en fonction le 14 septembre prochain.

Station d'épuration: assouplissement des restrictions de travaux à Rigaud

La Ville de Rigaud annonce le début du processus réglementaire pour le visant l’adoption du Règlement numéro 435-2026 remplaçant le Règlement numéro 412-2024 à caractère provisoire visant à encadrer les travaux susceptibles de créer des besoins excédant la capacité des étangs d’épuration afin d’y assouplir certaines restrictions.

Les tarifs douaniers causent la mise sur pause de projets dans la région

Même si elle a été évitée cette fois-ci, la menace d’imposition de tarifs douaniers de 50 % sur divers articles produits au Canada et exportés aux États-Unis plane toujours. Néomédia fait le point sur la situation avec le directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges, (CCIVS), Frédérick Perrier.

Nicole Juteau: tête-à-tête avec une ancienne agent double

En mars dernier, Néomédia publiait une entrevue réalisée avec Nicole Juteau, première femme policière embauchée au Québec par la Sûreté du Québec dans les années 1970. Plus récemment, aujourd'hui retraitée, celle qui a habité longtemps dans la région de Vaudreuil-Soulanges, était de retour dans nos locaux pour se confier sur sa carrière bien remplie.

Toujours pas d'avancement dans le dossier du rang St-Thomas à Rigaud

Depuis le 31 mars dernier, soit il y a 141 jours, le rang St-Thomas à Rigaud est inaccessible à la circulation en raison d'un ponceau endommagé. Selon des résidents du secteur touché, l'inaction de la direction générale et de la mairie nuit aux activités des commerces locaux en plus de rendre l'accès aux terres agricoles plus difficile à un moment où la récolte approche. Ils se demandent également si la Ville a tout fait en son pouvoir pour remédier rapidement à la situation.

Une hausse globale de fréquentation de 5 % au Cégep de Valleyfield

En ce jeudi 20 août, 3 200 étudiants reprennent le chemin des classes dans l’un des trois campus du Cégep de Valleyfield. Fidèle à son habitude, le directeur général Marc Rémillard tenait son traditionnel déjeuner des médias pour faire le point sur quelques sujets en ce jour important.

Sanivac agrandit son centre mécanique à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Le 12 août dernier, Sanivac a annoncé investir 3 millions de dollars pour agrandir et moderniser le centre mécanique situé au 100, rue Huot, à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. Dans l'optique de soutenir la croissance de l'entreprise vaudreuil-soulangeoise, près de 10 000 pieds carrés seront ajoutés aux installations actuelles. Ce développement majeur permet également de souligner les 65 ans de la compagnie qui est ancrée dans notre communauté depuis 1961.

Une page se tourne pour deux entreprises de la région

À quelques heures d’intervalle, le mercredi 19 août, deux entreprises de Vaudreuil-Soulanges ont annoncé sur leurs réseaux sociaux respectifs qu’elles s'apprêtaient à tourner un nouveau chapitre. La première est Cafiti, qui a un pied-à-terre à Saint-Polycarpe, et la seconde est Le Resto Bar Le P'tit Château qui prend place aux Cèdres.

Festival de la Soupe: êtes-vous le prochain gagnant d'une louche d'or?

Le décompte est officiellement lancé. Dans moins d'un mois, les amateurs de soupe et gourmands intéressés à découvrir de nouvelles saveurs se donneront rendez-vous au Festival de la Soupe 2026, organisé par la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot.