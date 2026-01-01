Gino Chouinard et Dave Morissette au grand écran à Vaudreuil-Dorion

Pour leur 19ᵉ saison, Les Aventuriers Voyageurs marquent un grand coup en présentant au cinéma deux films de voyage hors-série mettant en vedette Gino Chouinard et Dave Morissette. Comme le reste de la programmation, ces documentaires seront présentés au cinéma Cinéplex Carrefour Dorion.

Afin d'en apprendre davantage sur le tournage de ces longs-métrages d'aventure, Néomédia s'est entretenu avec le réalisateur des projets, Yannick Gervais.

« Voyager et réaliser des films avec Gino et Dave est un grand privilège et un véritable bonheur pour moi. Ce sont des personnalités authentiques, curieuses et généreuses, et je suis convaincu que le public aura beaucoup de plaisir à les suivre dans leurs aventures ! », a confié celui qui est aussi président-fondateur des Aventuriers Voyageurs.

Deux caméramans, dont Yannick Gervais, ont suivis les deux célébrités tout au long du tournage qui s'est étaler sur dix à quatorze jours.

Prendre la route avec deux personnalités connues du Québec

À la suite du succès remporté par le film de voyage humoristique Philippe Laprise au Portugal la saison dernière, Les Aventuriers Voyageurs poursuivent leur collaboration avec des personnalités québécoises appréciées du public.

« C'est des gens bien connus, mais la dynamique reste similaire aux films qu'on fait habituellement. La différence, c'est le naturel qu'ils présentent à l'écran. Ils font de la télé et leur expérience paraît malgré l'improvisation qu'il y a en voyage », souligne M. Gervais qui témoigne d'une expérience d'aventure enrichissante avec chaque animateur.

Cet automne, Gino Chouinard met le cap sur les Îles de Guadeloupe où il explore les plages paradisiaques, la richesse de la culture créole, les paysages et les traditions locales. Son aventure, à la fois chaleureuse, humaine et accessible, sera présentée au cinéma Cinéplex Carrefour Dorion les dimanches 15 et 22 novembre en après-midi.

Le film mettant en vedette Dave Morissette sera quant à lui projeté au même cinéma au printemps, soit les dimanches 14 et 21 mars. L'ancien hockeyeur professionnel parcourt la magnifique route des châteaux de la Loire à vélo en allant à la rencontre de gens passionnés qui font vivre ce patrimoine exceptionnel.

« On veut commencer à faire des projets en collaboration avec des personnalités publiques plus souvent [...] on va garder notre programme normal, mais ça ajoute à notre offre », explique M. Gervais. « On vise le même ratio d'environ deux films comme ça dans les années à venir », ajoute finalement le président-fondateur des Aventuriers Voyageurs.

Une programmation

En plus de ces 2 films hors-série, la programmation 2026-2027 des Aventuriers Voyageurs promet de faire rêver les amateurs de voyage avec des films présentant quelques-unes des plus belles destinations du monde.

Ce calendrier propose un tour du monde en huit escales. L'Afrique est à l'honneur avec Rêve d'Afrique, une immersion en Tanzanie, au Rwanda et en Ouganda entre safaris et rencontres avec les gorilles de montagne.

Le grand Nord s'invite ensuite avec deux propositions : Islande à vélo — Au gré du vent, qui suit deux cyclistes à travers des paysages aussi grandioses qu'imprévisibles, et Danemark et les Îles Féroé — Le royaume du bonheur, un documentaire sur les sources du bonheur scandinave.

Direction l'Asie avec Japon — Lumière d'automne, portrait d'un pays tiraillé entre traditions ancestrales et modernité, ainsi que par Inde — Les mystères du Gange, une plongée dans le nord du pays aussi déroutante que captivante.

L'évasion se poursuit avec Bora Bora et la Polynésie française, une aventure au cœur de l'un des plus beaux archipels du monde, et Charmante Slovénie, découverte d'un pays encore méconnu où montagnes et lacs composent un décor enchanteur.

Cette programmation se conclut avec Couleurs d'Équateur — De l'Amazonie aux Galápagos, une mosaïque de paysages, de culture et de biodiversité.