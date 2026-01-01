La Municipalité des Coteaux changera la vocation du camping municipal

Le 15 octobre 2027 marquera la dernière journée d'activités du camping municipal de Les Coteaux a annoncé la Municipalité le mardi 18 août. Après cette date, l'endroit ne sera plus exploité de la même façon. Cette décision a été prise à la suite d'une réflexion menée par le conseil municipal concernant l'avenir du secteur riverain et le développement à long terme de cet espace stratégique.

L'objectif est de redonner cet emplacement à l'ensemble de la collectivité en favorisant un accès accru aux berges et au plan d'eau pour tous les citoyens. « Ce splendide site représente un atout important pour notre municipalité. Dans une vision à long terme, le conseil municipal souhaite que cet espace puisse bénéficier au plus grand nombre et contribuer à l'amélioration de l'accès public au lac et aux espaces récréatifs », souligne Sylvain Brazeau, maire de Les Coteaux.

Consciente de l'attachement des locataires au camping municipal et des impacts qu'une telle décision peut entraîner, le conseil municipal prend les dispositions nécessaires pour assurer que la transition se fasse fluidement. Afin de permettre aux campeurs de planifier adéquatement les prochaines étapes, la Municipalité a choisi de transmettre l'avis de fermeture plus d'un an avant l'échéance prévue.

Au cours des prochains mois, la Municipalité communiquera les informations relatives au processus de fermeture ainsi qu'aux démarches qui concerneront les occupants du site.