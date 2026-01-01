Les Canadiennes sont officiellement championne du monde

Grâce à leur victoire face aux Américaines le matin du dimanche 16 août, l'équipe canadienne féminine sénior de flag football confirme sa place au sommet. C'est maintenant officiel, elles sont championnes du monde et devront maintenant défendre leur titre sur la scène olympique aux Jeux de Los Angeles en 2028.

Le match opposant le Canada aux États-Unis s'est conclu par la marque de 27-20, mais ça n'a pas été facile du début à la fin pour l'unifolié. Les Américaines ont inscrit un touché sur le premier jeu de la partie. Elles ont surpris la défense des rouges pour s'imposer avec un double jeu brillamment exécuté.

La réplique du Canada ne s'est pas fait attendre pour autant: Frédérique Morneau a réalisé ses premiers points pour ramener tout le monde à la case départ. La recrue des Carabins de l'Université de Montréal en a ajouté en deuxième demie en effectuant son deuxième touché du match après une réception de Laura Molimard à quelques verges de la zone des buts.

Si le Canada prend alors les devants pour la première fois, le pays ne ralentit pas la cadence. Morneau complète un troisième touché qui fera assurément partie des faits saillants de la semaine.

La Bannière étoilée a tout donné en fin de rencontre, mais en vain. Pour la première fois en quatre éditions, les Américaines sont ainsi exclues de la plus haute marche du podium. Les Canadiennes renouent quant à elles avec les grands honneurs en mettant la main sur leur premier titre depuis 2014.

Parmi les douze médaillés d'or de l'alignement partant, on retrouve deux athlètes de Vaudreuil-Soulanges, soit Léa Duval, native de Saint-Lazare, et Laura Molimard, originaire de Vaudreuil-Dorion. Contentes des résultats obtenus et évidemment fières de leur performance, elles quitteront Düsseldorf en Allemagne avec le sentiment du devoir accompli.