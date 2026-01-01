C'est Noël avant le temps pour 394 enfants de Vaudreuil-Soulanges

Même si la température est bien loin du point de congélation et que la neige n’a pas encore fait son apparition au sol, on peut dire tout de même que c’était Noël pour 394 enfants de la région en ce mardi 18 août. Grâce à la Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges, ils ont reçu des articles d’une valeur de 900 $ chacun pour démarrer l’année scolaire du bon pied.

« De ce nombre, 74 sont issus de familles qui demandent notre aide pour la toute première fois. Pour le faire, elles doivent remplir un formulaire au CLSC et si elles correspondent aux critères, elles pourront bénéficier de cette activité intitulée Mon sac-à-dos comme les autres. Chaque enfant reçoit un sac-à-dos, une boîte à lunch, , un étui à crayon, une paire de bottes d’hiver, une paire d’espadrilles, un habit de neige complet et un kit d’hygiène buccal comprenant une brosse à dent, un tube de pâte à dents et de la soie dentaire », résume Catherine Lambert, vice-présidente de la Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges.

Notons que les familles qui reçoivent ces items n’ont rien à débourser. « Pour la Fondation, c’est notre activité principale. Ça nous fait plaisir de venir en aide concrètement aux enfants de 0 à 12 ans annuellement. Les demandes ne cessent d’augmenter et les besoins sont là. Encore ce matin, on a approuvé trois demandes », ajoutait Mme Lambert.

À titre d’exemple, il y a cinq ans, la même activité permettait de venir en aide à 250 enfants. Cette année, c’est près de 400 qui pourront entrer à l’école la tête haute avec des items neufs.

Sur place, on pouvait aussi apercevoir la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, qui est aussi membre du conseil d’administration de la Fondation. « Notre récompense c’est le sourire des enfants quand ils choisissent leur sac à dos, leur boîte à lunch, leur habit de neige, leurs bottes et leurs espadrilles, parce que oui, ils choisissent leurs items en fonction de leurs goûts. Pour la Fondation, c’est important de leur laisser le choix, c’est pour ça qu’on propose plusieurs modèles et grandeurs.»

En plus de recevoir des items liés à l’hygiène buccale, trois hygiénistes dentaires étaient sur place pour partager les bons comportements à adopter en termes de santé buccale. L’organisme Moisson Sud-Ouest remettait aussi des jouets aux jeunes participants.

L’organisatrice communautaire au sein de Santé Québec Montérégie-Ouest, Marie-Chantal Vigneault-Hamel, aussi sur place, précisait que les familles recevaient aussi autre chose. « Les articles scolaires coûtent de plus en plus chers de nos jours. En plus des items nommés précédemment, les familles qui viennent nous voir aujourd’hui repartent avec un certificat-cadeau de 60 $ à dépenser chez Hamster Vaudreuil-Dorion et un autre du même montant du Centre de services scolaire des Trois-Lacs pour couvrir les frais demandés en début d’année scolaire. Les items sont remis par des bénévoles du CLSC, de la Fondation et de certains organismes communautaires sur qui on peut toujours compter. »