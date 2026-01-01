Une page se tourne pour deux entreprises de la région

À quelques heures d’intervalle, le mercredi 19 août, deux entreprises de Vaudreuil-Soulanges ont annoncé sur leurs réseaux sociaux respectifs qu’elles s'apprêtaient à tourner un nouveau chapitre. La première est Cafiti, qui a un pied-à-terre à Saint-Polycarpe, et la seconde est Le Resto Bar Le P'tit Château qui prend place aux Cèdres.

Sis au 855 chemin Sainte-Catherine à Saint-Polycarpe, les propriétaires de Cafiti ont publié le message suivant sur la page Facebook officielle de l'entreprise:

Après de belles années à vous accueillir dans notre boutique de Saint-Polycarpe, nous avons pris la décision de fermer cet espace afin de concentrer toute notre énergie sur ce qui nous passionne le plus : nos jardins et la création d’événements inoubliables. - Mariages - Anniversaires - Événements corporatifs Bonne nouvelle : nos produits demeurent disponibles en ligne ainsi que chez nos détaillants partenaires. Merci à tous ceux qui ont franchi les portes de notre boutique, partagé leurs moments précieux avec nous et soutenu notre entreprise au fil des ans. Cette transition nous permettra de vous offrir encore plus de créativité, de beauté et d’expériences mémorables. L’aventure continue… et ce n’est que le début.

Du côté du Resto Bar Le P'tit Château situé sur le Chemin du Fleuve en plein coeur du noyau villageois des Cèdres, c'est un message du même genre qui a fait son apparition sur les réseaux sociaux:

Chers clients, amis et habitués, C’est avec une grande émotion que je vous annonce la fermeture du Resto Bar Le P'tit Château à compter du 24 Aout. Cette décision, mûrement réfléchie, n’a pas été facile à prendre. Depuis notre ouverture, nous avons eu le privilège de vous accueillir, de partager avec vous des instants de convivialité, de rire et de gourmandise. Chaque repas servi, chaque verre levé, chaque soirée animée a contribué à faire du Resto Bar Le P'tit Château un lieu unique, vivant et chaleureux. Vous avez été bien plus que de simples clients : vous êtes devenus une véritable communauté, une famille élargie qui a donné tout son sens à notre travail. Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe – salle à manger, cuisine et au bar – pour leur passion, leur énergie et leur engagement sans faille. Sans eux, rien de tout cela n’aurait été possible. Je vous invite donc à passer d'ici dimanche soir afin de profiter, pour une dernière fois de ce site exceptionnel. Du fond du cœur, merci pour votre fidélité, votre soutien et tous les souvenirs que nous avons créés ensemble.

Dans les deux cas, les messages de sympathie et les publications relatant des souvenirs des moments passés sur place sont nombreux.