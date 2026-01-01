Un 25e anniversaire marquant pour les Hawks

C'est tout au long de ce week-end qu'a lieu le festival de fin de saison du Club de soccer de Saint-Lazare/Hudson au parc Westwood à Saint-Lazare. Les Hawks en profitent du même coup pour fêter leur 25ᵉ anniversaire entourés des coachs, de leurs jeunes athlètes et de familles de la région.

En plus de souligner leur quart de siècle, le Club a profité de l'événement pour amasser des fonds en s'associant avec Soccer contre le cancer Canada. Pour Geneviève Marleau, directrice générale des Hawks, il s'agit d'une belle façon de rendre hommage à John Bragg, un bénévole dévoué, décédé du myélome plus tôt cette année.

« Je n'étais pas certaine de vouloir nous fixer un objectif au début, mais on s'est arrêté sur 2 500 $ […] Là, on est déjà à plus de 1 000 $ d'amassés et je crois qu'on va dépasser notre objectif », a expliqué Mme Marleau vendredi soir. Ce n'était que la première de trois journées de levée de fonds.

« On a notre fondation qui permet de rendre le soccer accessible pour de nombreuses familles de Saint-Lazare, Hudson et les environs, mais c'est la première fois qu'on utilise notre festival de fin d'année pour soutenir une cause extérieure », ajoute la directrice du club. « Je crois bien qu'on va continuer ça pour les saisons à venir, en aidant une nouvelle cause peut-être. »

Notons que les sommes récoltées par la fondation des Hawks ont permis aux enfants d'une vingtaine de familles de pratiquer leur sport.

Trois journées de soccer et de plaisir garanties.

L'événement organisé par les Hawks s'étend du vendredi au dimanche et s'adresse surtout à une clientèle familiale: jeux gonflables, station de maquillage, roues de fortune, magicien, projection de film, défis d'agilité et des parties de soccer bien sûr. Rappelons que l'accès au site est gratuit.

Au fil des années, l’événement attire de plus en plus de citoyens de Saint-Lazare et des environs, qui viennent assister aux matchs et découvrir les activités proposées. Pour les organisateurs, il s’agit aussi d’une occasion de faire connaître le soccer aux familles et de susciter l’intérêt de nouveaux joueurs.

C'est le vendredi soir, au Festi-Coach que tout débute: « Pour nous, c'est vraiment l'occasion de remercier nos bénévoles et nos coachs qui contribuent tellement au bon fonctionnement de nos clubs en nous offrant du temps et en permettant à nos jeunes de se développer », réitère Mme Marleau.

Un mini-tournoi entre les participants était également prévu dans le cadre de la soirée. S'il s'agissait surtout de matchs amicaux, l'ambiance était tout de même animée par un esprit de compétition.

25 ans d'histoire et d'évolution

Le Club des Hawks a connu une croissance importante depuis sa création il y a 25 ans. D’abord établi à Hudson sous le nom de Club de Hudson-Saint-Lazare, l’organisme a changé de nom quelques années plus tard alors que Saint-Lazare comptait une population plus importante. Aujourd’hui, près de 1 400 jeunes pratiquent le soccer au sein de ses différents programmes durant l’hiver et l’été.

En entrevue avec Néomédia, Geneviève Marleau a tenu à souligner l’importance d’une approche multisports, axée sur le développement à long terme des jeunes joueurs.

« On encourage la pratique de plusieurs activités durant l’enfance plutôt qu’une spécialisation précoce, afin de développer différentes habiletés motrices. Une spécialisation plus marquée peut ensuite s’effectuer vers l’âge de 12 ans, lorsque les jeunes commencent à déterminer le sport auquel ils souhaitent consacrer plus de temps. »

Le club propose également un programme adapté, les Mighty Hawks, qui regroupe une vingtaine de jeunes de la région et fonctionne toute l’année.