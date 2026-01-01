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Le dimanche 13 septembre prochain

Festival de la Soupe: êtes-vous le prochain gagnant d'une louche d'or?

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20 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

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Le décompte est officiellement lancé. Dans moins d'un mois, les amateurs de soupe et gourmands intéressés à découvrir de nouvelles saveurs se donneront rendez-vous au Festival de la Soupe 2026, organisé par la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot.

L'activité gratuite qui comblera les papilles gustatives de nombreuses personnes se tiendra le 13 septembre prochain au Parc historique de la Pointe-du-Moulin.

Les entreprises, restaurateurs, organismes et passionnés de cuisine qui aimeraient vivre cette aventure culinaire unique en son genre peuvent s'inscrire jusqu'au vendredi 4 septembre prochain. 

Pour une deuxième année consécutive, l’événement pourra compter sur la présence du chef et chroniqueur culinaire Jonathan Garnier à titre de chef invité d’honneur. Ce dernier aura pour mandat de goûter toutes les soupes afin de déterminer son coup de coeur.

« La soupe est un plat universel qui rassemble les gens autour d’une même table. Le Festival de la Soupe met en lumière des talents incroyables et permet de découvrir la richesse culinaire de notre communauté. J’invite tous les passionnés à tenter l’expérience », mentionne Jonathan Garnier.

Le chef invité d'honneur, Jonathan Garnier. Crédit photo: Courtoisie, Archives Néomédia

« Le Festival de la Soupe est avant tout une célébration de la diversité et de la créativité culinaire. Que l’on cuisine par passion à la maison ou dans un cadre professionnel, l’événement offre une vitrine exceptionnelle pour partager son savoir-faire avec des milliers de visiteurs », souligne Danie Deschênes, mairesse de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.

Chaque année, des milliers de visiteurs venus de la région et d'ailleurs découvrent l'événement ainsi que les créations des soupiers amateurs et professionnels. Dans une ambiance festive et conviviale, le public est invité à goûter aux différentes recettes, à rencontrer les participants et à voter pour ses coups de cœur.

En entrevue vidéo avec Néomédia, Éric Duchesneau, directeur des services communautaires à la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot explique comment on peut décrire le Festival de la Soupe du point de vue municipal et quel est l'objectif derrière cette activité rassembleuse? Il répond aussi aux questions suivantes: Quel est le parfait profil de soupier attendu au Festival de la Soupe? Quelles sortes de soupe peut-on y présenter ? Que faut-il pour participer au Festival de la Soupe, tant sur le plan personnel que matériel? 

Pour sa part, le gagnant du Coup de coeur du chef invité de l'an dernier, Ted Strauss, a partagé ce que l'exercice  lui avait apporté sur le plan personnel et pourquoi il fallait au moins participer une fois dans sa vie à ce type d'événement. Il a voulu aussi livrer ses conseils aux futurs soupiers, et révélé le principal défi auquel ils seront confrontés. 

Les personnes intéressées à participer comme soupier peuvent obtenir tous les détails et soumettre leur inscription sur le site web de l'événement

 

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