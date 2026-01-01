Un nouvel espace bien-être ouvre ses portes à Saint-Polycarpe

Une toute nouvelle entreprise a désormais pignon sur rue au 1202 chemin de l’Église à Saint-Polycarpe, bureau 105. Sa raison d’être? Offrir aux gens intéressés un endroit où ralentir, respirer, bouger, apprendre, connecter et prendre soin d’eux est au cœur de sa mission.

Au sommet de l’organigramme de cette entreprise nommée KarmaKin, on retrouve sa propriétaire Claudia Baillargeon, aussi kinésiologue, Maître Reiki, conférencière et coach en saines habitudes de vie.

« Je peux dire que l’histoire entourant la création de KarmaKin a démarré quand j’avais douze ans à Toronto. À l’époque, je faisais du patinage artistique et je me souviens que j’étais dans un aréna où se trouvait un gymnase d’où on apercevait la glace. À l’époque, je suis promis d’avoir mon propre aréna avec une salle d’entraînement hors glace. Des années plus tard, à 23 ans, alors que je me trouvais seule sur une plage lors d’un voyage en solo, le nom de KarmaKin s’est imposé dans ma tête. À l'époque, je venais de finir mes études en kinésologie et je voulais pouvoir continuer de voyager tout en travaillant. J'entraînais des gens à distance avant même que ça devienne la mode », lançait-elle devant la trentaine de personnes qui assistaient à l’ouverture officielle du premier point de service de l’entreprise.

Il y a presque dix ans jour pour jour, soit le 19 août 2016, Mme Baillargeon a procédé à l’enregistrement de KarmiKin au Registre des entreprises du Québec, moyennant une somme de 34 $.

En 2022, lors d’un voyage en Suisse, une petite voix lui souffle à l’oreille qu’il est temps de se poser et d’avoir un espace à elle pour offrir ses soins. En 2024, elle comprend qu’elle souhaite offrir des ateliers et cours en collaboration avec d’autres professionnels, mais qu’elle désire sa future barque seule. En janvier 2026, après un an de travail en amont, elle décide de passer à l’action et les décisions s’enchaînent et culminent par l’ouverture officielle du 14 août.

« J’en retiens comme leçon qu’il faut prendre des décisions dans la vie pour -être dans l’action et s’aligner avec ce qu’on veut vraiment. J’ai eu les clés le 16 juillet dernier et j’ai travaillé fort pour vous recevoir ici ce soir avec l’aide de mes proches », ajoutait-t-elle.

Chez KarmaKin, on propose des soins et services axés sur la kinésiologie & l’entraînement, sur l’alimentation holistique et sur la massothérapie. Des cours de groupe et des ateliers s’y tiennent aussi dès septembre grâce à la collaboration des partenaires suivantes : Caroline Plante, Crystal Carle, Mélissa Laroche, Julie Morasse, Sylvie Paquette, Sylvie Filteau et Valérye Cabana.

On peut visiter le site Internet de l’entreprise pour connaître les cours, ateliers et tarifs 2026.