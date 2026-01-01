Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

La population était au rendez-vous à Saint-Zotique

Les gagnants du festival de la grillade de Saint-Zotique sont connus

durée 18h00
16 août 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Au terme de trois jours d'activités et de célébration, les gagnants de la 13ᵉ édition du Festival de la Grillade de Saint-Zotique sont maintenant connus. La journée de compétition a été chaudement disputée entre les 21 participants de cette année et dix d'entre eux se sont mérité un prix dans l'une des quatre catégories proposées.

Comme le veut la tradition, les visiteurs ont eu la chance de goûter aux produits de tous les participants. Ils étaient ensuite invités à voter pour leurs grillades favorites.

Dans la catégorie commerciale, c'est la Boucherie le Cochon baveur qui a mis la main sur le premier prix. La Boucherie Mario et la Taco Shack complètent le podium. Chez les entreprises, les trois premières positions appartiennent respectivement à Agroplus, à la députée de Soulanges Maryline Picard et au groupe Marilo.

Finalement, chez les amateurs, c'est le Grill & Chill BBQ qui repart avec la médaille d'or. Les Ti-grilleux et les chauves ont quant à eux terminé deuxième et troisième.

La collaboration au centre de l'organisation

Pour une deuxième fois consécutive, c'est Les Coteaux qui a remporté les grands honneurs dans la catégorie municipale.  Sylvain Brazeau, maire de Les Coteaux, dit avoir été bien reçu et salue la réussite de l'événement.

« Le Festival de la Grillade est devenu un événement qui dépasse les frontières de Saint-Zotique », estime M. Daoust, « C'est important de s'entraider entre municipalités parce qu'en fin de compte c'est les gens de Soulanges qui bénéficient de ça », ajoute-t-il.

Cette collaboration régionale se manifeste surtout par le prêt de matériel et le soutien des autres municipalités du secteur, mais au-delà de ça, il y a aussi l'apport des entreprises d'ici qui contribuent à leur façon pour assurer le bon fonctionnement du festival, notamment en devenant des partenaires financiers.

Pour M. Brazeau, c'est du donnant-donnant: « On fournit notre équipement parce que je sais que Saint-Zotique va nous fournir le leur la prochaine fois qu'on fait l'un de nos événements [… ] Il faut s'aider si on veut attirer les touristes dans nos régions. »

Le maire Daoust souligne également l'apport des entreprises de la région qui ont contribué à combler certains besoins logistiques. Par exemple, des terrains voisins ont ainsi été mis à contribution pour augmenter la capacité de stationnement. Environ 500 places supplémentaires ont notamment été ajoutées cette année.

« C'est tellement long et gros à organiser comme festival, notre équipe des loisirs travaille là-dessus 365 jours par année. [Lundi], ils seront déjà sur le téléphone pour préparer l'édition de l'année prochaine […] On ne pourrait jamais faire ça sans eux, les employés municipaux et les bénévoles qui nous aident aujourd'hui », a complété Jean-Pierre Daoust.

Un incontournable de la saison estivale dans Soulanges

L'engouement des citoyens du secteur et des festivaliers venus d'ailleurs au Québec a confirmé la popularité grandissante de l’événement.

Selon Guillaume Maheu Drouin, responsable des communications de Saint-Zotique, entre 7 500 et 7 600 billets avaient déjà été vendus samedi après-midi. Lors d'une courte entrevue accordée à Néomédia, le maire de la municipalité, Jean-Pierre Daoust, estime que près de 9 000 visiteurs ont foulé le sol du parc situé tout près de la plage. Il constate ainsi une progression constante de l’achalandage au fil des éditions.

Cette croissance s’explique notamment par le développement de la programmation et des installations. La Ville a progressivement augmenté les moyens consacrés au festival afin de proposer une scène de plus grande envergure, un système de son et d’éclairage adapté ainsi qu’une programmation musicale capable d’attirer des gens venus de l’extérieur. Cette notoriété accrue faciliterait également les démarches auprès d’artistes québécois. 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L’encan bénéfice du Tournoi de golf de Saint-Zotique est maintenant ouvert

Publié à 11h00

L’encan bénéfice du Tournoi de golf de Saint-Zotique est maintenant ouvert

À moins de deux semaines de sa première édition, le Tournoi de golf de Saint-Zotique lance officiellement son encan bénéfice en ligne, qui permet dès maintenant à la population de miser sur plusieurs dizaines de lots tout en soutenant trois organismes de la région. Souvenirs sportifs et objets autographiés, cartes-cadeaux, articles de golf, ...

LIRE LA SUITE
Période d'inscriptions en cours pour plusieurs clubs de la région

Publié à 9h00

Période d'inscriptions en cours pour plusieurs clubs de la région

La rentrée scolaire approche à grands pas, tout comme les saisons respectives de certains clubs sportifs de Soulanges. La période d'inscriptions est d'ailleurs en cours pour plusieurs activités offertes au sein même du Centre sportif Soulanges en vue de la campagne 2026-2027 qui débutera sous peu. Les familles intéressées peuvent d'ores et déjà ...

LIRE LA SUITE
Les Canadiennes sont officiellement championne du monde

Publié hier à 14h00

Les Canadiennes sont officiellement championne du monde

Grâce à leur victoire face aux Américaines le matin du dimanche 16 août, l'équipe canadienne féminine sénior de flag football confirme sa place au sommet. C'est maintenant officiel, elles sont championnes du monde et devront maintenant défendre leur titre sur la scène olympique aux Jeux de Los Angeles en 2028. Le match opposant le Canada aux ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge