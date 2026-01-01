Les gagnants du festival de la grillade de Saint-Zotique sont connus

Au terme de trois jours d'activités et de célébration, les gagnants de la 13ᵉ édition du Festival de la Grillade de Saint-Zotique sont maintenant connus. La journée de compétition a été chaudement disputée entre les 21 participants de cette année et dix d'entre eux se sont mérité un prix dans l'une des quatre catégories proposées.

Comme le veut la tradition, les visiteurs ont eu la chance de goûter aux produits de tous les participants. Ils étaient ensuite invités à voter pour leurs grillades favorites.

Dans la catégorie commerciale, c'est la Boucherie le Cochon baveur qui a mis la main sur le premier prix. La Boucherie Mario et la Taco Shack complètent le podium. Chez les entreprises, les trois premières positions appartiennent respectivement à Agroplus, à la députée de Soulanges Maryline Picard et au groupe Marilo.

Finalement, chez les amateurs, c'est le Grill & Chill BBQ qui repart avec la médaille d'or. Les Ti-grilleux et les chauves ont quant à eux terminé deuxième et troisième.

La collaboration au centre de l'organisation

Pour une deuxième fois consécutive, c'est Les Coteaux qui a remporté les grands honneurs dans la catégorie municipale. Sylvain Brazeau, maire de Les Coteaux, dit avoir été bien reçu et salue la réussite de l'événement.

« Le Festival de la Grillade est devenu un événement qui dépasse les frontières de Saint-Zotique », estime M. Daoust, « C'est important de s'entraider entre municipalités parce qu'en fin de compte c'est les gens de Soulanges qui bénéficient de ça », ajoute-t-il.

Cette collaboration régionale se manifeste surtout par le prêt de matériel et le soutien des autres municipalités du secteur, mais au-delà de ça, il y a aussi l'apport des entreprises d'ici qui contribuent à leur façon pour assurer le bon fonctionnement du festival, notamment en devenant des partenaires financiers.

Pour M. Brazeau, c'est du donnant-donnant: « On fournit notre équipement parce que je sais que Saint-Zotique va nous fournir le leur la prochaine fois qu'on fait l'un de nos événements [… ] Il faut s'aider si on veut attirer les touristes dans nos régions. »

Le maire Daoust souligne également l'apport des entreprises de la région qui ont contribué à combler certains besoins logistiques. Par exemple, des terrains voisins ont ainsi été mis à contribution pour augmenter la capacité de stationnement. Environ 500 places supplémentaires ont notamment été ajoutées cette année.

« C'est tellement long et gros à organiser comme festival, notre équipe des loisirs travaille là-dessus 365 jours par année. [Lundi], ils seront déjà sur le téléphone pour préparer l'édition de l'année prochaine […] On ne pourrait jamais faire ça sans eux, les employés municipaux et les bénévoles qui nous aident aujourd'hui », a complété Jean-Pierre Daoust.

Un incontournable de la saison estivale dans Soulanges

L'engouement des citoyens du secteur et des festivaliers venus d'ailleurs au Québec a confirmé la popularité grandissante de l’événement.

Selon Guillaume Maheu Drouin, responsable des communications de Saint-Zotique, entre 7 500 et 7 600 billets avaient déjà été vendus samedi après-midi. Lors d'une courte entrevue accordée à Néomédia, le maire de la municipalité, Jean-Pierre Daoust, estime que près de 9 000 visiteurs ont foulé le sol du parc situé tout près de la plage. Il constate ainsi une progression constante de l’achalandage au fil des éditions.

Cette croissance s’explique notamment par le développement de la programmation et des installations. La Ville a progressivement augmenté les moyens consacrés au festival afin de proposer une scène de plus grande envergure, un système de son et d’éclairage adapté ainsi qu’une programmation musicale capable d’attirer des gens venus de l’extérieur. Cette notoriété accrue faciliterait également les démarches auprès d’artistes québécois.