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Dès le 14 septembre

Une nouvelle directrice générale adjointe à Vaudreuil-Dorion

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19 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

La Ville de Vaudreuil Dorion annonce la nomination de Mme Laurence-Thalie Oberson au poste de directrice générale adjointe. Elle entrera en fonction le 14 septembre prochain.

Mme Oberson cumule près de 25 ans d’expérience dans le milieu municipal. Son parcours l’a menée de la direction des sports, de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à des responsabilités stratégiques et transversales, notamment comme directrice générale adjointe à la Ville de Sainte-Catherine. « Je suis très heureuse de me joindre à l’équipe de la Ville de Vaudreuil Dorion et je suis reconnaissante de la confiance qui m’est accordée. Comme citoyenne ayant vu grandir ma famille ici, cette nomination revêt pour moi une signification toute particulière. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je mettrai mon expérience et mon énergie au service des équipes et des projets qui façonneront l’avenir de notre ville. »

Le directeur général, Olivier Van Neste, souligne l’importance de cette arrivée au sein de l’équipe de direction : « L’arrivée de Mme Oberson constitue un apport significatif pour notre organisation. Son parcours et son expertise confirmée seront des atouts majeurs pour épauler l’équipe de direction dans la réalisation des grands projets et me soutenir dans la gestion quotidienne de la Ville. »

Au cours des dernières années, Mme Oberson a piloté et accompagné plusieurs projets structurants, dont le complexe sportif intermunicipal Sainte Catherine–Delson, mené sur plusieurs années en collaboration avec de nombreux partenaires. Parmi les autres réalisations de son parcours, on compte la démarche de politique de développement durable Empreinte d’avenir, récipiendaire d’un Mérite municipal, ainsi que le plan directeur d’aménagement du secteur riverain Esprit Libre, qui a également fait l’objet d’une reconnaissance. Elle a aussi assumé des responsabilités majeures liées à la gestion des actifs, au pilotage de dossiers transversaux et à la création de partenariats, des volets qui ont occupé une place centrale dans ses fonctions de directrice générale adjointe.

Le maire Paul Dumoulin se réjouit de l’entrée en poste de Mme Oberson. « Au nom du conseil municipal, je souhaite la bienvenue à Mme Oberson. Son expérience et sa compréhension des enjeux municipaux seront des atouts importants pour accompagner la Ville dans la réalisation de ses projets et dans la poursuite de sa mission auprès des citoyens. »

Mme Oberson succède à Maître Mélissa Côté, qui a quitté l’organisation le 19 juin dernier pour poursuivre sa carrière à la Chambre des notaires du Québec.

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