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42e édition

Les Alcooliques anonymes tiendront leur mini-congrès annuel à Coteau-du-Lac

durée 09h00
20 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Les Alcooliques Anonymes de la région de Salaberry-de-Valleyfield, Huntingdon, Ormstown et Les Coteaux se réuniront pour une quatrième année consécutive le samedi 12 septembre prochain dès 9 h au Centre communautaire Wilson, au 4 rue Principale à Coteau-du-Lac.

La journée se déroulera sous le thème « Un vent de gratitude » et comportera des séances de partage des membres tout au long de la journée.

Contribution volontaire

Les participants n’auront pas à débourser pour l’admission, l’événement comptant sur les contributions volontaires de chacun comme par les années passées et conformément à l’une des traditions des Alcooliques Anonymes.  Un dîner aux hot-dogs sera disponible sur place ainsi qu’un souper au poulet grillé à 15$ par personne.

Participation Al-Anon

Les personnes qui vivent avec ou côtoient des personnes ayant un problème d’alcool seront aussi présentes grâce aux groupes Al-Anon qui présenteront aussi des partages.

L’événement du décompte

Pour les alcooliques en rétablissement, l’un des moments forts de la journée sera le traditionnel décompte au cours duquel les membres se présentent dans l’ordre de leur temps d’abstinence. Ainsi les premiers ayant des décennies de temps d’abstinence dans le Mouvement se lèvent sur place et les derniers à se lever seront ceux et celles qui comptent 24 heures ou moins d’abstinence.

« C’est probablement le moment le plus émouvant de la journée, » d’expliquer Pascal, le coordonnateur du congrès. « On sent la solidarité et la gratitude mur à mur entre anciens et nouveaux. C’est très touchant. »

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