Le Canada obtient son laissez-passer pour les JO de LA en 2028

Après trois jours de duel au sommet en flag football, le Canada fait bonne figure. Si les hommes sont parvenus à décrocher la médaille de bronze en venant à bout du Mexique 34-26 en prolongation, les femmes disputeront la finale de la médaille le dimanche 16 août à compter de 10 h 30 lorsqu'elles croiseront le fer avec les puissantes Américaines.

Les compétitions organisées tous les deux ans par la fédération internationale de football américain (IFAF) sont de véritables références dans le monde du flag football compétitif. L'édition 2026 de ce prestigieux tournoi agit comme toute première épreuve de qualification olympique pour ce sport qui s'annonce comme l'un des moments forts des prochains JO.

C'est à Düsseldorf en Allemagne que le tout s'est joué. Les 19 meilleures nations au flag football se disputaient une place au sommet du championnat mondial de l'IFAF. Des médailles étaient bien sûr en jeu, mais les différentes formations avaient surtout un autre objectif en tête: se qualifier pour les Jeux d'été de Los Angeles où la discipline effectuera ses débuts sur la scène olympique.

Retour sur les résultats obtenus par le Canada

Comme les États-Unis sont assurés d'une place étant le pays hôte, les deux autres équipes les mieux classées allaient tout droit aux Jeux. En arrivant en troisième place, les Canadiens se sont donc qualifiés. Notons que l'équipe masculine s'est inclinée 41 à 36 en demi-finale contre l'Italie.

En quart de finale, le groupe dont fait partie Marc-Antoine Dequoy a défait les Samoa américaines 24-14. Le Canada avait précédemment battu le Nigeria et l'Autriche. Le Japon leur a cependant infligé une défaite.

De son côté, l'équipe féminine de flag football s'est garanti une place aux prochains JO en se taillant une place pour la finale du championnat. Les joueuses devront encore vaincre leurs éternelles rivales, mais elles sont pour l'instant invaincues dans ce tournoi.

Les Canadiennes ont signé un premier gain contre le Panama avant d'enchaîner des victoires contre le Brésil, le Japon, l'Autriche et récemment le Mexique.

« Je suis extrêmement fière de cette équipe. La qualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 témoigne de la discipline, de la résilience et de la confiance qu'elle a su développer tout au long de ce processus, et elle a amplement mérité cette opportunité aux Championnats du monde de flag football IFAF 2026. Le flag football canadien est en plein essor, et nous sommes honorés de contribuer officiellement à cet élan jusqu'aux Jeux olympiques de 2028 », a déclaré Rachel Lessard, entraîneuse-chef de l'équipe nationale féminine senior de flag football.

Rappelons que Léa Duval et Laura Molimard qui font toutes les deux partie de la formation sont originaire de Vaudreuil-Soulanges.