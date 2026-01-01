Une hausse globale de fréquentation de 5 % au Cégep de Valleyfield

En ce jeudi 20 août, 3 200 étudiants reprennent le chemin des classes dans l’un des trois campus du Cégep de Valleyfield. Fidèle à son habitude, le directeur général Marc Rémillard tenait son traditionnel déjeuner des médias pour faire le point sur quelques sujets en ce jour important.

Pour le Cégep de Valleyfield, c’est la 60ᵉ rentrée scolaire dans son histoire. « Il y a 48 cégeps à travers la province et 100 points de formation. Le Cégep de Valleyfield fait partie des douze premiers à avoir vu le jour au Québec dans les années 1960. Même si elle revient chaque année, la rentrée est toujours spéciale pour nous. C’est un rituel social et un renouveau important», résumait-il d’entrée de jeu.

Dans les faits, cela représente une hausse de 2 %. Spécifiquement, au campus principal de Salaberry-de-Valleyfield, 2 525 étudiants y suivront des cours selon les statistiques fournies par la direction générale. À Saint-Constant, c’est 387 étudiants qui feront de même, ce qui témoigne d’une augmentation de 1,03 % par rapport à l’an dernier. À Vaudreuil-Dorion, 278 étudiants sont inscrits dans l’une des formations offertes sur place, ce qui totalise une croissance globale de 5 % en 2026-2027.

Très courues, les portes ouvertes des trois campus se tiendront cet automne tant pour les finissants intéressés à les découvrir que pour le grand public. À Salaberry-de-Valleyfield, elles auront lieu le 15 octobre pour les écoles de la région et le 17 octobre pour le reste de la population. À Saint-Constant, c’est le 18 octobre que le rendez-vous est fixé. Enfin, à Vaudreuil-Dorion, c’est le 21 octobre qu’on pourra visiter les espaces du centre d’études.

« Nous avons devancé les activités portes ouvertes pour qu’elles coïncident avec la semaine d’encadrement au Cégep afin de faciliter la participation des différents représentants des programmes d’études», expliquait-il.

Pour répondre à la hausse des effectifs, le Cégep de Valleyfield s'assure d’utiliser les espaces de son campus principal à pleine capacité. Par exemple, en louant des locaux à la Cité-des-Arts située à quelques mètres ou encore en modifiant la vocation de certains locaux.

Sur le plan académique, un projet pilote a aussi été mis en place pour l’année 2026-2027. Des cours seront dispensés, à une vingtaine de groupes d’étudiants, les vendredis de 16 h à 18 h. « C’est le cas sur les trois campus. C’est un projet pilote, on veut voir ce que ça va donner. Si on accueille plus d’étudiants dans les prochaines années, ça pourrait être une option. Jusqu’à date, les étudiants terminaient à 16 h les mercredis et vendredis.»

Un plan directeur immobilier a aussi été mis en branle dans les derniers mois au Cégep de Valleyfield. « On doit réfléchir à l’utilisation de nos espaces, car le ministère de l’Enseignement supérieur prévoit une hausse de 20 % de notre effectif étudiant d’ici 2032, ce qui représenterait autour de 4 000 personnes réparties sur trois campus. Personnellement, on pense que ce sera plus élevé. On a mené des consultations internes pour connaître les besoins de chaque département et mettre en place un plan d’action en ce sens. Récemment, on a pris la décision que les anciens locaux de la Coop étudiante, situés au-dessus de la cafétéria, seront transformés en espaces administratifs.»