Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans Vaudreuil-Soulanges.

Retour en images sur le Championnat provincial Marcel-Lemieux

C'est du 12 au 14 juin au parc Multisport de Salaberry-de-Valleyfield que se tient le Championnat provincial Marcel-Lemieux de la Fédération québécoise de pickleball. Présenté par Sports Experts, l'évènement a réuni près de 250 athlètes des quatre coins de la province qui tentaient de grimper sur la plus haute marche du podium dans leurs catégories respectives.

Retour en images sur la troisième édition du Festival 0-5 ans

C'est le samedi 13 juin de 9 h à 13 h au Parc Wilson de Coteau-du-Lac que s'est déployé le Festival 0-5 ans organisé par la Table Petite Enfance de Vaudreuil-Soulanges. L'activité gratuite, qui s'est déroulée sous un ciel ensoleillé, a attiré près de 600 personnes soit entre 150 et 200 familles.

Relais pour la vie 2026: plus de 135 000 $ amassés

L’émotion était au rendez-vous le samedi 13 juin au parc Olympique de Pincourt, où prenait place la 22e édition du Relais pour la vie de Vaudreuil-Soulanges. Au terme de la soirée, c’est une somme de 137 485 $ qui a été amassée par les 305 marcheurs qui formaient les 38 équipes inscrites à l’activité de financement.

Montréal International: Danie Deschênes unit ses rôles

Danie Deschênes a été nommée sur le conseil d'administration de Montréal International (MI). Cet honneur pourrait être perçu comme une suite logique de ses différents rôles. Pour elle, c'est avant tout une grande fierté.

L’école des Canotiers est officiellement inaugurée

C’est la fin des classes mais le début d’une longue vie pour l’école des Canotiers, située dans le noyau villageois des Cèdres. Des élus et représentants du Centre de services scolaire des Trois-Lacs (CSSTL) se sont réunis pour procéder à son inauguration. La jeune école est déjà bien vivante.

Les trois syndicats de Vaudreuil-Dorion montrent un front commun

Les visiteurs du Pôle municipal et le conseil municipal de Vaudreuil-Dorion ont été à même de constater la solidarité des employés syndiqués de la Ville de Vaudreuil-Dorion. En effet, environ 150 d’entre eux se sont faits voir mais surtout entendre aux abords de l’hôtel de ville, avant la séance du conseil municipal. Pour les représentants des trois syndicats, il importe de faire entendre leur voix à un nouveau public.

Le complexe aquatique: un projet polarisant ou rassembleur ?

Qui ne souhaite pas un complexe aquatique moderne offrant plusieurs bassins adaptés aux besoins des jeunes, des familles, des aînés, des personnes à mobilité réduite et des sportifs? Notre ville a besoin d’une telle infrastructure, puisque la piscine actuelle ne répond plus à la demande grandissante, bien qu’il demeure essentiel d’investir dans son entretien.

Un Vaudreuil-Soulangeois met la main sur la Coupe Stanley

Originaire de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, le #28 des Hurricanes de la Caroline a remporté dimanche la finale de la Coupe Stanley au T-Mobile Arena de Las Vegas. En 19 matchs de série éliminatoire, Carrier a obtenu quatre mentions d’aide.

Vaudreuil-Dorion: les cadres s’entendent, les autres précisent

Alors que les trois syndicats des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion accentuent leur mobilisation dans le cadre des négociations des conventions collectives, les employés-cadres s’entendent avec la direction. Les syndiqués veulent que leurs demandes soient entendues.

L’Horizon-Jeunesse: par et pour les adolescents

Les jeunes Lazarois mais aussi les résidents des environs auront très prochainement accès à un lieu de rassemblement leur appartenant. En effet, imaginé par trois jeunes de Saint-Lazare, l’Horizon-Jeunesse sera beaucoup plus qu’un parc. Il s’agira d’un espace par et pour les adolescents.

Une nouvelle maison pour le Centre de Femmes La Moisson

Le mardi 16 juin avait lieu l’inauguration de la nouvelle maison de l’organisme Centre de femmes La Moisson à L'Île-Perrot. Ce projet marquait l'aboutissement d'un effort de relocalisation amorcé en 2022 et financé en partie grâce aux nombreuses levées de fonds planifiées au cours des dernières années.

Terrasse-Vaudreuil procède à l'embauche de deux nouvelles ressources

Le conseil municipal de la municipalité de Terrasse-Vaudreuil confirme l’embauche récente de messieurs Marc Dicaire, contremaître aux Travaux publics et Eric Mbogning, Officier municipal en bâtiment, en environnement et en urbanisme (OMBEU).

Début de la construction du carrefour giratoire de la Gare le 19 juin

Suivant la communication transmise par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) du Québec quant au début de la construction du carrefour giratoire du boulevard de la Gare, le 19 juin, la Ville de Vaudreuil-Dorion souhaite apporter un complément d’information à la population.

La hausse des cas de rage chez les ratons laveurs préoccupe les autorités

Depuis le début de l’année 2026, 76 cas de rage ont été détectés chez des ratons laveurs présents sur le territoire de la Montérégie. Jugeant préoccupante cette hausse des cas, la Direction de la Santé publique de la Montérégie a fait le point sur la situation.

Le futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges au coeur d'une exposition

Même s’il n’a toujours pas ouvert ses portes ni même reçu ses premiers patients, le futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges est au cœur d’une exposition artistique qui se déclinera, en 2026, en trois volets. Le premier était dévoilé le mercredi 17 juin à 17 h dans les locaux du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS).

« À mes yeux, il n'y a pas d'hommage aussi grand »

Après avoir participé lui-même au choix du lauréat de l’Ordre des Bâtisseurs, récompense remise par la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) dans le passé, Jean-François Blanchard a vu ce balancier lui revenir. Tout récemment, il a été le lauréat de cette prestigieuse récompense huit ans après son père, Claude Blanchard.

Cinq joueuses de la région sont retenues par équipe Canada

Le Québec a toujours été la province du Canada la plus dominante au flag football. Encore cette année, les Québécoises représentent plus de 90 % de l'équipe du Canada, mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que des 24 athlètes retenus par la fédération, cinq sont de Vaudreuil-Soulanges !

La région a tout pour aller de l’avant, sauf un plan

Le projet d’un centre multisport intérieur avec terrain synthétique refait surface dans la région. Pourtant, malgré une croissance démographique soutenue et une demande croissante pour des installations sportives modernes, aucun grand projet régional n’a encore vu le jour. « Les conséquences sont bien réelles pour les organismes sportifs locaux », estime Christian Lassonde, président de FC 3 Lacs.

Inauguration de la piste cyclable Don-Quichotte

Le vendredi 19 juin, la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot a inauguré une nouvelle piste cyclable multifonctionnelle Don-Quichotte d'environ 1 750 mètres longeant le boulevard Don Quichotte, entre le boulevard Perrot et le parc historique de la Pointe-du-Moulin. L’investissement total de 2,162 millions de dollars a été assuré à part égale par la Ville, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et le gouvernement du Québec.

Le Cégep de Valleyfield inaugure ses nouveaux espaces

C’est en présence de nombreux dignitaires que le Cégep de Valleyfield inaugurait, le vendredi 19 juin, ses nouveaux espaces situés sur son campus principal de Salaberry-de-Valleyfield. Cela constituait la toute dernière étape d’un chantier majeur qui s’est tenu entre les murs de l’institution collégiale dans les dernières années.

La conquête de la Coupe Stanley du point de vue de la famille Carrier

Les fans de hockey savent que les Hurricanes de la Caroline viennent tout juste de soulever la deuxième Coupe Stanley de leur histoire. Ce que les gens ne savent peut-être pas encore, c’est que le numéro 28 des Canes a habité Notre-Dame-de-l’Île-Perrot où son frère habite encore.

Une campagne pour une Coteaulacoise opérée quatre fois en autant d'années

Une Coteaulacoise qui a subi quatre opérations à la mâchoire pourrait très bientôt devoir subir un nouveau traitement. En arrêt de travail et sans revenus, elle a dû, aux côtés de son conjoint, déménager chez des proches, car le duo n’arrive plus à assumer les dépenses quotidiennes, et les coûts médicaux. Une campagne de sociofinancement a même été lancée pour soutenir Audrey Arseneault et son amoureux dans cette période difficile.