Cinq joueuses de la région sont retenues par équipe Canada

Le Québec a toujours été la province du Canada la plus dominante au flag football. Encore cette année, les Québécoises représentent plus de 90 % de l'équipe du Canada, mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que des 24 athlètes retenus par la fédération, cinq sont de Vaudreuil-Soulanges !

Si certaines effectuent un retour avec la formation cette année comme Laura Molimard, originaire de Vaudreuil-Dorion, ou Léa Duval, elle, native de Saint-Lazare, d'autres tenteront de percer pour la première fois l'alignement du douze partant. Parmi elles, on retrouve la receveuse Julianne Fortin (Saint-Lazare), la joueuse de ligne Jessica Bositampen (L’Île-Perrot) et la demi-défensive Justine Coté (Coteau-du-Lac).

« L’entraîneure-chef Lessard a dirigé un processus de sélection rigoureux et complet, rendant les choix finaux extrêmement difficiles puisque la qualité des athlètes en compétition pour ces postes continue de s’élever. Le standard établi par ce programme la saison dernière est maintenant la référence. Cet alignement est construit pour maintenir cette dynamique alors que nous nous préparons pour Düsseldorf », a déclaré Warren Craney, directeur de la haute performance, de l’entraînement et du développement des athlètes.

Le camp de sélection s'étant tenu au mois de mai, les 24 athlètes choisis poursuivent présentement leur parcours en vue des Championnats du monde de flag football de l’IFAF 2026, qui se tiendront en août prochain à Düsseldorf, en Allemagne. Ce tournoi représentera la première occasion pour les pays d’assurer leur qualification en vue des débuts historiques du flag football aux Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles.

« Je suis très enthousiaste à l’annonce de notre alignement », a soutenu l’entraîneure-chef Rachel Lessard. « Ce groupe est explosif, intelligent et inébranlable. Nous nous élevons dans le chaos, nous aimons la pression et nous recherchons les compétitions les plus relevées. Notre culture est bâtie pour les grands moments. Avec les éléments que nous avons en place, j’ai le sentiment que nous avons tout ce qu’il faut pour être solides et compétitives sur la scène mondiale », a-t-elle complété.

L’équipe se rendra à Chula Vista ce mois-ci pour un autre camp d’entraînement après lequel l'alignement final de 12 joueuses qui représentera le Canada sur la scène internationale sera annoncé avant les Championnats du monde de flag football de l’IFAF 2026. Néomédia vous tiendra informer des développements à ce niveau.

Pour les Vaudreuil-Soulangeoises, l'objectif est de prouver tout ce dont elles sont capables dans le but de faire partie de l'équipe officielle du Canada. D'ici là, le programme de haute performance de Football Canada leur permet de se développer au meilleur de leurs aptitudes.