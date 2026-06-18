Début de la construction du carrefour giratoire de la Gare le 19 juin

Suivant la communication transmise par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) du Québec quant au début de la construction du carrefour giratoire du boulevard de la Gare, le 19 juin, la Ville de Vaudreuil-Dorion souhaite apporter un complément d’information à la population.

Cette nouvelle phase, d’une durée prévue de 10 semaines, sera suivie de la construction d’un second carrefour giratoire à l’intersection du boulevard Henry-Ford. Ces travaux réalisés par le MTMD s’inscrivent dans la vaste opération de réaménagement du secteur, essentielle à la préparation de l’ouverture du futur hôpital régional et à l’amélioration de la fluidité de la circulation dans l’un des secteurs les plus achalandés de la ville.

« Nous savons que ce chantier entraîne un fort ralentissement de la circulation et complique les déplacements quotidiens. Nous aussi, nous circulons chaque jour dans Vaudreuil-Dorion et nous vivons les mêmes défis. Dès le début, nous avons été transparents : cette période sera difficile pour tous. Nous amorçons maintenant la 8e semaine des travaux et nous avançons. Ce sera un été exigeant sur la route, mais ces aménagements sont nécessaires pour les années à venir », souligne le maire Paul Dumoulin.

La construction du carrefour giratoire de la Gare entraînera des entraves importantes à la circulation dans le secteur. La Ville invite les citoyens à consulter le plan des fermetures, détours et mesures d’atténuation, et continuera d’informer la population à chaque étape cruciale du chantier.

Prolongation de la fermeture de la route Harwood

Le CPKC a annoncé la prolongation des travaux d’urgence visant la reconstruction du viaduc ferroviaire du CP, au-dessus de la route Harwood (342), entre la rue Henry-Ford et le chemin de la Petite-Rivière, et ce, jusqu’au 15 juillet, selon les informations transmises par l’entreprise. Cette prolongation est attribuable à la grève des signaleurs et des employés des communications du CPKC. Il s’agit d’une situation entièrement hors du contrôle de la Ville de Vaudreuil-Dorion, qui constitue un irritant majeur pour les chemins de détour actuellement en place.

Soutenir nos commerçants : nouvelle campagne de cartes Hello

Alors que les travaux se poursuivent, la Ville rappelle l’importance de soutenir les commerces locaux, particulièrement ceux situés dans le périmètre directement touché par les entraves.

Dans la foulée du programme ACCES, la Ville et Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV) lanceront le jeudi 18 juin une nouvelle campagne de cartes prépayées Hello Les citoyens pourront se procurer une carte Hello au coût de 100 $ pour obtenir 150 $ à dépenser dans un réseau de plus de 30 commerces participants, principalement situés sur le boulevard de la Cité-des-Jeunes, entre le boulevard de la Gare et la rue Émile-Bouchard, ainsi que dans les commerces ayant été affectés par les travaux sur la route De Lotbinière et la rue Chicoine.

Afin de permettre au plus grand nombre de profiter de cette initiative, les personnes ayant déjà acheté une carte Hello ne pourront pas en acquérir une seconde lors de cette nouvelle campagne.

Pour acheter une carte Hello, en vente en fin de matinée aujourd’hui, ou pour en savoir plus, visitez : https://espacehello.ca/vaudreuil-soulanges/offers/OFF-XT7R-XM4E

Rester informé

La population est invitée à consulter régulièrement :

- le site Web de la Ville;

- la page Facebook municipale;

- les avis de l’Espace citoyen.

Ces plateformes diffusent les mises à jour selon l’évolution du chantier, les entraves en cours et les mesures d’atténuation.

De plus, des vidéos explicatives seront mises en ligne sur le site Web de la Ville afin de permettre aux citoyens de se familiariser avec la conduite dans un carrefour giratoire