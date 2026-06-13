Retour en images sur le Championnat provincial Marcel-Lemieux

C'est du 12 au 14 juin au parc Multisport de Salaberry-de-Valleyfield que se tient le Championnat provincial Marcel-Lemieux de la Fédération québécoise de pickleball. Présenté par Sports Experts, l'évènement a réuni près de 250 athlètes des quatre coins de la province qui tentaient de grimper sur la plus haute marche du podium dans leurs catégories respectives.

« C'est la toute première fois que l'on tient le Championnat provincial Marcel-Lemieux ici à Salaberry-de-Valleyfield, et même dans la région du Suroît, depuis sa création. Disons que les nouvelles installations du parc Multisport sont parfaites pour nous recevoir. Le site est exceptionnel. Au total, 245 athlètes croiseront le fer ou plutôt la raquette au cours des prochaines heures. L'âge des joueurs varie de 11 ans à plus de 50 ans. Le dimanche 14 juin, il y aura des compétitions mettant en vedette les catégories junior et double mixte. Ce sera la première fois qu'on va couronner nos premiers champions juniors provinciaux », résumait Nadine Boutin, directrice générale de la Fédération québécoise de pickleball.

Notons que le championnat provincial représente également la dernière étape du processus de sélection de l’Équipe du Québec en vue des Championnats canadiens qui auront lieu du 24 au 30 août, à Toronto en Ontario. La compétition opposant les équipes provinciales se tiendra le jeudi 27 août et comprendra trois catégories, soit les moins de 18 ans, les 18 à 49 ans, ainsi que les 50 ans et plus.

Lors de passage de Néomédia le samedi 13 juin au Championnat provincial Marcel-Lemieux, Mme Boutin était emballée. « Tout a bien été aujourd'hui. On n'aurait pas pu mieux demander. Que ce soit au niveau de la collaboration municipale, de l'organisation et même de la météo. On vit un rêve en ce moment. J'invite les gens à participer en grand nombre à la prochaine édition du Championnat provincial Marcel-Lemieux.»

Les citoyens intéressés par l'aspect compétitif du pickleball sont aussi invités à se rendre au parc Multisports de Salaberry-de-Valleyfield dès 9 h le dimanche 14 juin pour admirer les athlètes à l'œuvre en solo ou en duo. « Au niveau des règles, il n'y a pas de différence entre les niveaux junior et les autres catégories. Je pense que ce qui explique la popularité grandissante du pickleball depuis quelques années, c'est le fait que ça s'apprend en 20 minutes maximum. Tout le monde peut jouer pour s'amuser ou encore pour compétitionner. Les gens ont vraiment du plaisir », terminait-elle entre deux cérémonies de remise de médailles.

Le samedi 13 juin, les trois premières places des 26 catégories inscrites au programme de la journée repartaient à la maison avec une médaille dans les bagages.

Sur ses réseaux sociaux, le maire de Salaberry-de-Valleyfield a confié ceci: « Les commentaires sur la qualité du complexe sont unanimes et dithyrambiques. Tous souhaiteraient en avoir un semblable dans leur ville. Au détour d’une conversation avec le président de Pickleball Canada, celui-ci m’a confié qu’il s’agit probablement du plus impressionnant site au pays, en compétition avec celui de Red Deer en Alberta, qui compte lui-aussi 20 terrains. C’est une grande fierté de pouvoir ainsi servir de modèle en termes de services aux citoyens! »