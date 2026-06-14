Retour en images sur la troisième édition du Festival 0-5 ans

C'est le samedi 13 juin de 9 h à 13 h au Parc Wilson de Coteau-du-Lac que s'est déployé le Festival 0-5 ans organisé par la Table Petite Enfance de Vaudreuil-Soulanges. L'activité gratuite, qui s'est déroulée sous un ciel ensoleillé, a attiré près de 600 personnes soit entre 150 et 200 familles.

Les membres de la Table le Centre Prénatal et Jeunes Familles, la Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges, le CPE les amis du Carré de sable / CPE les amis du Château de sable et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO).

Pensé spécialement pour les tout-petits et leurs proches, le Festival proposait une foule d’activités familiales dans une ambiance chaleureuse et rassembleuse : maquillage, amuseurs publics, collations, animation et prix de présence étaient au rendez-vous. Les familles pouvaient également découvrir les ressources et services en petite enfance offerts dans Vaudreuil-Soulanges grâce à un parcours interactif conçu autour du développement de l’enfant, de la grossesse jusqu’à l’entrée à l’école.

« Chaque famille mérite de connaître les ressources qui existent pour elle, peu importe sa réalité, son parcours ou sa situation. Le Festival se veut un événement festif, chaleureux et inclusif pour toute la famille, où petits et grands peuvent se rassembler, créer des liens et découvrir les richesses de leur communauté dans un contexte accueillant et sans jugement. On a la chance d'avoir avec nous sur place les policiers de la Sûreté du Québec et les pompiers de Coteau-du-Lac qui font découvrir leur métier et leur véhicules aux tout-petits », indiquait Marie-Chantal Vigneault-Hamel, organisatrice communautaire au sein du CISSS de la Montérégie-Ouest.

Cette troisième édition du Festival des 0-5 ans poursuivait la volonté des membres de la Table Petite Enfance de Vaudreuil-Soulanges de rapprocher les familles des ressources de leur communauté tout en favorisant des expériences positives et accessibles pour les jeunes enfants. Après des éditions tenues à Pincourt puis à Saint-Lazare, l’événement prenait place cette année à Coteau-du-Lac, poursuivant l’alternance entre les différents secteurs du territoire.

« On essaie à chaque année d'aller à un endroit différent pour permettre aux familles, qui par exemple, n'ont de voiture de pouvoir venir à pied. On veut être en mesure de rejoindre le plus grand nombre de familles possible. On se donne la mission d'être un festival de proximité », imageait-elle.

Un événement porté par la collaboration du milieu

Le Festival des 0-5 ans est rendu possible grâce à l’implication du comité organisateur composé

du Centre Prénatal et Jeunes Familles, de la Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges, du CPE les amis du Carré de sable / CPE les amis du Château de sable et du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest.

Les membres de la Table Petite Enfance de Vaudreuil-Soulanges contribuent également activement à l’événement en proposant des activités adaptées aux jeunes enfants et en allant à la rencontre des familles du territoire. Plusieurs partenaires soutiennent aussi cette initiative, notamment Desjardins – Caisse de Vaudreuil-Soulanges, la Ville de Coteau-du-Lac et les Patriotes de L’Ouest, que nous remercions chaleureusement pour leur précieuse collaboration.