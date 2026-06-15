Un nouvel engagement plein de sens
Montréal International: Danie Deschênes unit ses rôles
Danie Deschênes a été nommée sur le conseil d'administration de Montréal International (MI). Cet honneur pourrait être perçu comme une suite logique de ses différents rôles. Pour elle, c'est avant tout une grande fierté.
Danie Deschênes est reconnue localement comme mairesse de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Elle a été nommée récemment à titre de présidente du conseil d'administration de Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV).
Sur la scène métropolitaine et au-delà, la mairesse fait sa marque depuis 20 ans comme présidente et fondatrice d'Oxygène, un cabinet spécialisé en relations publiques et en gestion événementielle.
Elle ajoute une nouvelle corde à son arc en été nommée parmi les administrateurs de MI. L'organisme métropolitain, rappelons-le, a pour mission d'attirer les investissements directs étrangers, les organisations internationales ainsi que les entrepreneurs et talents internationaux dans la grande région de Montréal.
Elle siège sur le CA à titre de mairesse de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot et de représentante du secteur de la Couronne Sud de la Communauté métropolitaine de Montréal. Il s'agit d'un engagement bénévole au sein de cet organisme d'envergure.
« C'est une grande fierté pour moi. Les enjeux discutés lors des réunions sont tellement intéressants. Je suis heureuse de pouvoir combiner et mettre à profit mes différentes expériences. À titre de femmes d'affaires et d'élue, ce nouveau rôle est un honneur important pour moi », signale-t-elle.
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