Journées du patrimoine religieux: quatre lieux à découvrir dans le Suroît

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec confirme le retour tant attendu des Journées du patrimoine religieux, qui auront lieu les 11, 12 et 13 septembre 2026.

Vitrine exceptionnelle de la richesse et de la diversité du patrimoine religieux québécois, cet événement annuel est l’occasion parfaite de mettre en lumière des lieux, des savoir-faire et des traditions porteurs de sens et d’histoire.

Cette 9e édition compte une majorité de nouveaux participants, tout en retrouvant certains acteurs fidèles des éditions précédentes. Ce renouvellement témoigne de la vitalité de l’évènement, toujours capable de susciter l’intérêt et de faire émerger de nouvelles initiatives, portées par des collaborations dynamiques à travers le Québec. Par ailleurs, plusieurs circuits

locaux ont été mis en place grâce à la contribution de bénévoles et de professionnels des milieux religieux, culturels, municipaux et communautaires. Des visites commentées de cimetières, de jardins et d'autres lieux d’intérêt complètent également la programmation.

Voici les lieux qui ouvriront leurs portes dans la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent:

- Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes de Rigaud: le lieu accueille les visiteurs tout au long des Journées du patrimoine religieux grâce à des périodes de visite libre offertes du 11 au 13 septembre 2026. Le vendredi et le samedi, le site sera accessible de 10 h à 15 h 30, tandis que le dimanche les visiteurs pourront découvrir le sanctuaire entre 12 h et 16 h. Ces trois journées offrent une occasion privilégiée d’explorer ce lieu spirituel emblématique, niché au cœur d’un environnement naturel propice au recueillement et à la découverte.

Veuillez noter qu’un pèlerinage aura lieu le samedi 12 septembre de 7 h à 15 h. Durant cette période, la grande chapelle et l’aire de pique‑nique seront réservées et ne seront pas accessibles aux visiteurs.

Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes, 18, Rue Bourget, Rigaud (Montérégie);

- Église Sainte-Jeanne-de-Chantal: visite libre et guidée incluant la chapelle du Souvenir, l’ancien cimetière et le cimetière en palier avec vue sur le fleuve.

Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal: 1 Rue de l'Église, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot QC J7W 1G8

- MUSO de Salaberry-de-Valleyfield: L'institution muséale invite les intéressés à venir découvrir l’histoire de sa salle Desjardins en proposant une toute nouvelle visite guidée de cet ancien lieu de culte inauguré en 1882, la Valleyfield Presbyterian Church.

Située sur le territoire de l’ancienne usine de la Montreal Cotton Company, dans un quartier patrimonial protégé près de la baie Saint-François et de la rivière Saint-Charles, la petite église à la tour fermée s’est transformée à plusieurs reprises avant de devenir la magnifique salle d’expositions temporaires qu’elle est aujourd’hui.

Venez en apprendre davantage sur notre belle ville, sur les citoyens qui l’ont bâtie sur trois siècles et admirer les vitraux qui ornent toujours les fenêtres de ce lieu qui surprend par son parcours et marquent les esprits par son architecture unique mise au service de la muséologie. L'activité se tiendra le samedi 12 septembre de 13h à 15h30 et le dimanche 13 septembre de 130 à 15h30.

MUSO, 21, rue Dufferin, Salaberry-de-Valleyfield (Montérégie);

- Église de Sainte-Martine: C’est avec plaisir que la paroisse présentera son exposition permanente basée sur les congrégations de sœurs qui ont œuvrées dans sa paroisse. Nouveauté de cette année, l'ajout des Frères Maristes et des Clercs de Saint-Viateur. Il sera aussi possible de visiter le jubé où il sera permis de consulter des archives en images et en objets pour se replonger dans le temps. L'activité aura lieu le dimanche entre 13 h et 17 h.

Église de Sainte-Martine, 122, rue Saint-Joseph, Sainte-Martine (Montérégie);

Comme chaque anuant née, la participation à la programmation s’effectue sur une base volontaire, en fonction de la capacité des milieux à accueillir des visiteurs. Les activités – visites, concerts, conférences, expositions et parcours guidés – sont gratuites, mais les participants peuvent démontrer leur appréciation en offrant un don sur place pour soutenir les initiatives d’ouverture et de préservation des lieux.