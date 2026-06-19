La conquête de la Coupe Stanley du point de vue de la famille Carrier

Les fans de hockey savent que les Hurricanes de la Caroline viennent tout juste de soulever la deuxième Coupe Stanley de leur histoire. Ce que les gens ne savent peut-être pas encore, c’est que le numéro 28 des Canes a habité Notre-Dame-de-l’Île-Perrot où son frère habite encore.

Néomédia en a profité pour s’entretenir avec le plus jeune frère de cette fratrie: Gabriel Carrier. Pour lui, il était impensable de manquer le match qui allait permettre à son aîné de soulever la Coupe pour la deuxième fois de sa carrière.

« Quand il l’a remporté [avec les Golden Knights], j'étais en Suisse et je me suis dit “les chances que ça se reproduise sont faibles, j’ai manqué ma chance” . Cette fois-ci, il n’y avait aucune chance qu’on manque ça », souligne M. Carrier.

En effet, toute la famille et l’entourage de William Carrier se sont déplacés à Las Vegas pour le match #6 de la série finale. « On était très excités et enthousiastes à l'idée qu’il gagne la Coupe », exprime Gabriel. Lui et le reste des supporters de l’ailier ont même été invités à aller célébrer directement sur la glace après la cérémonie de remise de la Coupe Stanley. Suite à quoi un grand souper a été organisé dans un restaurant de Las Vegas pour tous les joueurs et leur famille.

Chez les Carrier, on s'encourage.

« On est tous super fiers de mon frère, c’est un rêve d’enfance qu’il réalise (encore) », explique Gabriel Carrier. Même dans la série opposant le Canadien aux Hurricanes, il avoue avoir eu un parti pris, au fond de lui, pour l'équipe de son grand frère.

« Je vais toujours supporter et prendre pour William parce que lui aurait fait la même chose pour nous. C'est plate parce qu’on vient un peu de Montréal, mais pour le frère, il faut le faire », mentionne Gabriel en rigolant.

Ce dernier explique du même coup avoir entretenu une compétition saine avec sa fratrie. Les trois Carrier se défient sans cesse afin de devenir la meilleure version d’eux-mêmes et ce, peu importe le domaine dans lequel ils évoluent respectivement. « On se motive entre nous autres et encore aujourd’hui, on s’entraide », conclut le benjamin.

Ce que l’avenir réserve à William Carrier

Quelques heures à peine après avoir gagné la Coupe Stanley, William Carrier rêvait déjà à la conquête d’un troisième trophée. « Il va sauter sur toutes les occasions de gagner qui se présentent à lui », assure d’ailleurs son petit frère.

Une chose est sûre, William Carrier entend encore jouer pour le reste de son engagement actuel. Il a signé un contrat de six ans d’une valeur de 12,6 millions de dollars avec les Hurricanes de la Caroline. Son contrat arrivera à échéance en 2030, soit dans trois ans. L’attaquant aura alors 35 ans.

Espérons que le hockeyeur ramènera une fois de plus la fameuse Coupe dans la région cet été.