Les trois syndicats de Vaudreuil-Dorion montrent un front commun

Les visiteurs du Pôle municipal et le conseil municipal de Vaudreuil-Dorion ont été à même de constater la solidarité des employés syndiqués de la Ville de Vaudreuil-Dorion. En effet, environ 150 d’entre eux se sont faits voir mais surtout entendre aux abords de l’hôtel de ville, avant la séance du conseil municipal. Pour les représentants des trois syndicats, il importe de faire entendre leur voix à un nouveau public.

Rappelons que les employés cols blancs, cols bleus et les pompiers de la Ville de Vaudreuil-Dorion sont sans convention collective depuis janvier 2025. Les représentants des trois syndicats signalent des taux de rejet quasi-unanime de la dernière offre salariale patronale. Celle-ci s’établit à une hausse de la rémunération de 16 % pour les cinq prochaines années. Selon les syndiqués, cette proposition leur permettrait d’à peine maintenir leur pouvoir d’achat d’ici l’échéance de la convention collective.

En conversation avec Néomédia, Clayton West (cols bleus), Maurice Pilon (cols blancs) et Julien Morin (pompiers) soutiennent la même intention en lien avec la mobilisation. Selon eux, il importe de s’assurer que le conseil municipal détient toute l’information en lien avec la progression dans les négociations.

« On se demande si le conseil obtient toute l’information. Ils entendent peut-être de la part de la direction que tout va bien. Notre mobilisation va donner un son de cloche différent », résume Clayton West.

Impasse

Les trois représentants se désolent de la situation qu’ils qualifient « d’impasse ». M. West poursuit: « Dans les derniers mois, nous avons diminué nos demandes. En contrepartie, le côté patronal n’a absolument rien changé sur sa proposition salariale initiale ».

Julien Morin renchérit: « Nous avons été en médiation 120 jours avec l’employeur. Pendant cette période, seulement deux rencontres ont eu lieu; la direction reportait ou annulait ce qui était fixé. »

Pour l’heure, les syndicats n’ont pas de plan établi pour une éventuelle gradation dans leur mobilisation. Clayton West rappelle que son syndicat s’est doté d’un mandat de grève de cinq jours et que les premières perturbations sont prévues le 26 juin. « Nous désirons tout de même rassurer la population, soutient-il. Les services seront maintenus. Le débrayage est prévu pour trois heures à compter de 9 h. »

Malgré leur présence nombreuse aux abords du Pôle municipal, les employés mobilisés n’ont pas perturbé la tenue de la séance du conseil municipal. Ils ont effectivement quitté les lieux quelques minutes après l’ouverture de celle-ci.

