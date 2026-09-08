Autoroute 20 inachevée: on réclame l'inscription du projet au PQI

C'est un énième jour de la marmotte dans Vaudreuil-Soulanges puisque élus, gens de la communauté d'affaires et citoyens de la région se réunissent à nouveau, cette fois à l'Opticentre Saint-Jean-Baptiste près du boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion, pour demander à ce que le projet d'optimisation de l'autoroute 20 soit officiellement ajouté au Plan québécois des infrastructures (PQI).

Plus qu'un enjeu de développement urbain, les 23 municipalités de la MRC, Développement économique Vaudreuil-Soulanges (DEV), la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) et des citoyens engagés de Vaudreuil-Dorion et des villes de l'île Perrot s'entendent pour dire qu'il faut passer à l'action.

Si les candidats aux élections provinciales n’étaient pas présents à la conférence de mardi, les acteurs du milieu commercial et municipal prévoient de communiquer avec eux au cours des prochaines semaines. Ils souhaitent notamment savoir ce que les différents candidats connaissent du dossier et leur vision pour les prochaines années. Par-dessus tout, le regroupement veut un engagement clair des chefs à inscrire le parachèvement de l’A20 au PQI.

Dans le contexte de campagne électorale actuel, la complétion de l'A20 est non seulement une demande formulée aux différents partis, mais surtout une nécessité. La démarche intitulée L'inachevée se déploie notamment sous la forme de panneaux routiers et d'actions sur les réseaux sociaux. Elle vise à sensibiliser la population et les décideurs au caractère inachevé du projet. La population est invitée à appuyer la campagne en relayant ses messages.

Une problématique qui perdure

Le dossier n'est pas nouveau et les différentes personnes ayant pris la parole à la conférence de presse du mardi 8 septembre ont bien fait de le souligner. Rappelons qu'en 1964, il y a plus de 60 ans maintenant, des familles, des commerces et des milieux de vie ont été détruits pour faire place à un prolongement d'environ 7 km de l'A20 qui ferait passer le trafic à l'extérieur du noyau villageois du secteur Harwood.

« Dès 1964, le gouvernement du Québec a exproprié des familles et des commerçants pour compléter l'autoroute 20. Soixante ans plus tard, les terrains lui appartiennent toujours, mais le projet n'est pas réalisé. Cet inachèvement a laissé une cicatrice et crée encore aujourd'hui des irritants majeurs pour notre population et notre développement. Nos familles ont fait leur part il y a 60 ans. Il est temps que le gouvernement fasse la sienne », rappelle le maire de Vaudreuil-Dorion, Paul Dumoulin.

Enregistrer des pertes considérables

Évalué à environ 2 milliards de dollars selon l'un des scénarios proposés, le statu quo ne représente pas d'économie pour autant. Selon une étude indépendante réalisée par Raymond Chabot Grant Thornton, ne rien faire pourrait représenter 1,1 milliard de pertes évitables sur 20 ans, et ce, à tous les niveaux.

« Nous payons déjà cette autoroute sans en récolter les bénéfices. Les études sont faites, les terrains sont publics, la solution est connue : il ne manque qu'une inscription au PQI », affirme Danie Deschênes, présidente de DEV, mairesse de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot et représentante des maires de l'île Perrot.

Chaque année, plus de 21,5 millions de véhicules circulent sur ce tronçon, soit environ 64 000 par jour en moyenne, avec des pointes pouvant atteindre 90 000 passages. Les camions de marchandises représentent 10 % des déplacements enregistrés.

« C'est inacceptable qu'au Québec, en 2026, une infrastructure aussi stratégique soit encore inachevée. Les 23 municipalités de la MRC parlent d'une seule voix et le ministère des Transports arrive à la même conclusion : un axe autoroutier ininterrompu s'impose. Il ne manque maintenant qu'une décision politique : inscrire l'optimisation de l'autoroute 20 au prochain PQI », déclare Patrick Bousez, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et maire de Rivière-Beaudette.

Nuire aux entreprises d'ici et du centre du Canada

Avec la congestion générée par les dix, bientôt onze, feux de circulation qui ponctuent le tronçon, on parle de milliers de personnes qui arrivent potentiellement en retard au travail ou qui évitent de s'arrêter et de dépenser dans les commerces locaux.

« C'est pire dans les cinq dernières années, des clients ne viennent plus au salon, parce que ça ne leur plait pas de revenir ici en auto [...] je sais qu'on va en perdre d'autres. On en souffre, on a pas d'aide, mais on se débrouille quand même et on se tient ensemble », témoigne Normand Miserany, propriétaire du salon de coiffure Figaro.

C'est sans parler des difficultés considérables de livraison constatées par des entrepreneurs d'ici et d'ailleurs au Québec. Le corridor joue un rôle majeur dans les échanges commerciaux entre notre province et l'Ontario, mais le simple fait de recevoir des marchandises représente un fardeau non négligeable pour Alexandre et Véronique Viau: « On remarque énormément de perte de temps et de retards de livraison. Ça nous a vraiment touchés [...] quand le pont de l'Île-aux-Tourtes ferme, c'est un réel cauchemar. »

« La situation actuelle crée [en plus] des enjeux de main-d'œuvre. Les conséquences sur notre économie sont bien réelles. Les impacts ne sont pas vécus uniquement par la communauté d’affaires d’ici : du Port de Montréal à Toronto, les entreprises en subissent toutes les conséquences », souligne Mélanie Bossé, présidente de la CCIVS.

Mettre un frein au danger

Au-delà du point de vue économique, les propriétaires du lGA à Dorion considèrent que le plus grand enjeu est la sécurité des marcheurs, des cyclistes et des automobilistes qui fréquentent ce passage névralgique.

« C'est excessivement dangereux et préoccupant pour nos clients [...] C'est ahurissant la quantité de vannes qui passent sur la lumière rouge. S'il y avait un policier qui pourrait juste se mettre là, il pourrait monter tout un dossier [...] Je vous le dis, il va peut-être avoir un mort pour que ça bouge », fait valoir Mme Viau.

Se mobiliser pour l'avenir de la communauté

Une pétition portée par un comité citoyen a recueilli plusieurs milliers de signatures, témoignant de l'importance accordée à cet enjeu par la population. Cependant, si le document a officiellement été reçu à l'Assemblée nationale, il n'y a pas encore eu de suite concrète.

« L’inachevée affecte beaucoup nos communautés et cela depuis de nombreuses générations. Notre pétition a récolté 16 222 noms, des voix qui réclament la même chose : achever la 20! Le projet d'optimisation de la 20 n'est pas l'affaire d'un parti, mais d'un gouvernement. Nous serons là après l'élection pour rappeler cet engagement au prochain gouvernement », affirme Pierre Séguin, instigateur du comité citoyen Pour une vraie 20.