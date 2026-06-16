Le complexe aquatique: un projet polarisant ou rassembleur ?

Qui ne souhaite pas un complexe aquatique moderne offrant plusieurs bassins adaptés aux besoins des jeunes, des familles, des aînés, des personnes à mobilité réduite et des sportifs? Notre ville a besoin d’une telle infrastructure, puisque la piscine actuelle ne répond plus à la demande grandissante, bien qu’il demeure essentiel d’investir dans son entretien.

Pour la réalisation du complexe aquatique, le conseil municipal a autorisé une troisième demande de subvention auprès du ministère de l’Éducation. Celle-ci pourrait atteindre 20 millions de dollars et une réponse peut être attendue d’ici la fin de l’été. Toutefois, puisque le coût estimé du projet est de 80 millions de dollars — un montant qui pourrait augmenter en raison de l’évolution des coûts de construction et qui exclut les frais d’exploitation et d’entretien— il est légitime que les citoyens soient consultés.

Le fait que le plan fonctionnel et technique soit déjà complété pour la demande de subvention, sa présentation ne pourrait-elle pas être une occasion d’ouvrir un dialogue avec la population, d’entendre ses préoccupations et de répondre à ses questions, sans ralentir le projet? Dans un contexte où notre ville doit aussi faire face aux défis du logement abordable, de la mobilité durable et de son développement futur, n’est-il pas normal et souhaitable que les citoyens puissent non seulement lire certains détails du projet dans le bulletin municipal, mais aussi s’exprimer sur un investissement d’une telle ampleur et sur l’emplacement envisagé.

Les commentaires sur les réseaux sociaux ont démontré que plusieurs citoyens ont des questions légitimes. Toutefois, ces plateformes ne remplacent pas une véritable démarche de participation citoyenne.

Le projet actuel semble largement inspiré des deux versions précédentes qui n’ont pas obtenu de financement. Depuis l’élaboration initiale du projet en 2019, notre ville a évolué. La croissance démographique, le développement urbain et l’arrivée prochaine de l’hôpital créent de nouvelles réalités. Il serait pertinent d’évaluer si certaines composantes du complexe aquatique pourraient répondre à des besoins en réadaptation ou en santé et ainsi ouvrir la porte à d’autres programmes de financement, notamment du ministère de la santé et des services sociaux.

Ces réflexions ne remettent pas en question la nécessité d’une telle infrastructure aquatique. Elles visent plutôt à s’assurer que le projet retenu sera le meilleur pour notre communauté, qu’il répondra aux besoins actuels et futurs de la population et qu’il bénéficiera des meilleures conditions financières possibles.

Un projet d’une telle importance a le potentiel de devenir un véritable projet rassembleur. Pour y parvenir, les citoyens doivent être impliqués dès maintenant dans un processus de consultation clair, transparent et structuré, et non seulement au moment où tout est déjà ficelé.

Cet investissement entraînera des conséquences financières sur plusieurs décennies pour les citoyens de Vaudreuil-Dorion, autant pour sa construction que pour son entretien et son fonctionnement. Les citoyens qui contribueront à le financer méritent d’être entendus à différents stade de l’évolution du projet et non uniquement lors du règlement d’emprunt comme le propose notre maire. La ville pourrait ainsi en faire un projet de communauté rassembleur au lieu d’un dossier polarisant.



Marie-Claude Nolin

Cheffe intérimaire d'Inspire Vaudreuil-Dorion