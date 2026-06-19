Le Cégep de Valleyfield inaugure ses nouveaux espaces

C’est en présence de nombreux dignitaires que le Cégep de Valleyfield inaugurait, le vendredi 19 juin, ses nouveaux espaces situés sur son campus principal de Salaberry-de-Valleyfield. Cela constituait la toute dernière étape d’un chantier majeur qui s’est tenu entre les murs de l’institution collégiale dans les dernières années.

Plus précisément, les espaces visaient à accueillir les élèves des programmes de Génie civil, en plus de relocaliser ceux qui étudient dans le programme de génie mécanique. Dans la foulée, la Coop étudiante a aussi été relocalisée dans un espace entièrement vitré sis sur la rue Champlain. Un lounge et une terrasse destinés à la communauté collégiale ont aussi été aménagés.

« Ça a été un véritable tour de force pour nous de pouvoir procéder à l’agrandissement dans une ère où les finances publiques étaient moins au rendez-vous. Malgré tout, le projet a pu lever de terre, ce qui a été favorable pour le développement social de la région. Les étudiants du programme de Technologie du génie civil peuvent maintenant apprendre dans les locaux adaptés à l’ère moderne et accueillants. Ce chantier a été le fruit de nombreuses années d’efforts de la part de plusieurs départements du Cégep de Valleyfield», résumait le directeur général Marc Rémillard.

Des travaux menés en 2019 ont permis de relocaliser une partie des résidences étudiantes à l’extérieur du campus afin de permettre au Cégep de convertir l’étage en salles de classe. En 2024, la seconde phase de déménagement des résidences étudiantes a permis de faire de même, ce qui a fait gagner au total une vingtaine de classes au Cégep de Valleyfield.

Le dernier chantier majeur de cette ampleur datait des années 1970. « Un incendie a détruit les locaux de génie mécanique et le programme avait été, à l’époque, temporairement relocalisé au sous-sol. Finalement, cela aura duré plus longtemps que prévu. Merci aux enseignants et aux étudiants pour leur patience. Ils peuvent maintenant bénéficier de locaux plus adaptés à leurs apprentissages et plus lumineux», ajoutait-il.

Au total, ce sont 37 000 pieds carrés qui ont été ajoutés grâce à ces travaux. « Cet automne, on accueillera trois classes de génie électrique, trois groupes de génie mécanique et un groupe de génie civil grâce à l’agrandissement. Une douzaine d’embauches d’enseignants ont aussi été nécessaires. Les défis ont été multiples pendant la construction puisque la session avait lieu en même temps, mais nous sommes très heureux du résultat et des efforts de chacun», poursuivait-il.

Pour le président du conseil d’administration du Cégep, Jean-François Bolduc, ces espaces modernes sont plus adaptés aux besoins des étudiants de ces programmes. « C’est un investissement concret pour l’avenir des jeunes et un excellent exemple de notre volonté collective de former une relève de grande qualité qui répond aux attentes des milieux de travail de l’industrie. Les conditions sont favorables à l’apprentissage.»

Le député de Beauharnois, Claude Reid, a confirmé que la participation financière du gouvernement du Québec dans le projet était de 15, 2 M $. « Ce projet démontre bien l’importance accordée à l’éducation dans une société comme la nôtre. Ça a un impact direct sur le développement économique d’une région et sur la rétention de la main-d’oeuvre, en plus d’engendrer une attractivité régionale. C’était un projet ambitieux, mais réussi. C’est un projet porteur réalisé par un joueur important dans la région. Ce qui est intéressant avec le Cégep, c’est la tangente prise dans les dernières années, soit la régionalisation des services en éducation. Au lieu de se contenter du campus de Salaberry-de-Valleyfield, on a déployé des services à Saint-Constant et Vaudreuil-Dorion.»

Le 15, 2 M $ investi par Québec se répartit ainsi : 12,2 M$ pour les travaux permettant d’accueillir et d’offrir le programme en génie civil, 500 000 $ pour faire l’acquisition d’équipements divers pour les cours de génie et 2, 5 M $ pour le réaménagement des résidences en salle de classe.

De son côté, le directeur des études, Étienne Leduc, a confirmé que les élèves seront au rendez-vous dès la rentrée 2026, après quelques années où les inscriptions étaient légèrement en baisse. « Quand on a accès à des locaux lumineux et adaptés à notre programme près de chez nous, ça donne envie de s’inscrire. C’est une des trois premières raisons pour lesquelles quelqu’un choisit d’étudier quelque part. Pour l’automne 2026, les demandes d’admission sont en hausse, ce qui fait bien évidemment notre bonheur. On est très fiers de nos nouveaux locaux.»

Par ailleurs, comme dans tout projet de construction majeur et en respect avec la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, une somme équivalente à 1% de la valeur du projet d’agrandissement de TGM -TGC a été affectée à la mise en place d’une oeuvre d’art. En lien avec le génie civil et le génie mécanique, l’oeuvre, réalisée par l’artiste Louise deLorme, est intitulée Équation. De facture contemporaine, elle recèle plusieurs niveaux de lecture. L’installation se veut une référence à la signature de l’architecte et forme un ensemble cohérent qui s’inspire des motifs graphiques originaux au bâtiment, faisant partie de l’histoire du Cégep.