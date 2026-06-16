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Sports et loisirs

Les Hurricanes de la Caroline sont champions de la LNH

Un Vaudreuil-Soulangeois met la main sur la Coupe Stanley

Un Vaudreuil-Soulangeois met la main sur la Coupe Stanley
Photo: Courtoisie page Facebook Voltigeurs de Bourget

Originaire de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, le #28 des Hurricanes de la Caroline a remporté dimanche la finale de la Coupe Stanley au T-Mobile Arena de Las Vegas. En 19 matchs de série éliminatoire, Carrier a obtenu quatre mentions d’aide. 

De nombreux partisans du tricolore ont été déçus de la série en finale de conférence contre les Hurricanes. Les hommes de Martin St-Louis se sont inclinés en cinq contre ceux qui ont finalement vaincu les Golden Knights pour devenir champions.

Pour William Carrier, cette déception n’existe pas du tout. Le hockeyeur de 31 ans a pu soulever sa deuxième Coupe Stanley en neuf saisons dans la LNH. Rappelons que son nom a été gravé sur le trophée en 2023 lorsqu’il évoluait dans l’uniforme des Golden Knights.

Certains membres de sa famille se sont même déplacés jusqu’au Nevada pour assister à la confrontation finale.

Un joueur bien ancré dans sa région

Il y a trois ans de ça, William Carrier avait ramené la coupe ici et avait même reçu une médaille de l’Assemblée nationale du Québec. L'ailier gauche est rapidement devenu une source d’inspiration pour de nombreux jeunes hockeyeurs et hockeyeuses de la région. Néomédia en parlait d’ailleurs dans ce texte.

En plus, Carrier est un ancien élève-athlète des Voltigeurs du Collège Bourget ! Notre ancien élève athlète. Le 5 juin 2017, lors du gala des Voltigeurs, William Carrier fait son entrée au Temple de la renommée du Collège Bourget, où il a étudié de 2006 à 2008.

« Toute la communauté bourgettaine est extrêmement fière de ton parcours et de tes accomplissements. Félicitations, William ! », ont écrit les Volts sur leurs réseaux sociaux.

Un autre vainqueur vient du coin

Bien que Nicolas Deslauriers n’ait joué que sept parties en saison régulière avec la troupe de Rod Brind’Amour, il a également soulevé le plus prestigieux trophée du hockey dimanche. C’est même William Carrier qui la lui a donnée après son tour de glace.

Le 6 mars dernier, Deslauriers a été échangé des Flyers de Philadelphie contre un choix de 7ᵉ ronde pour le repêchage de 2027. L’attaquant de puissance est natif de Saint-Anicet dans la région du Haut-Saint-Laurent, tout près de Huntingdon.

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