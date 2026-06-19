Inauguration de la piste cyclable Don-Quichotte

Le vendredi 19 juin, la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot a inauguré une nouvelle piste cyclable multifonctionnelle Don-Quichotte d'environ 1 750 mètres longeant le boulevard Don Quichotte, entre le boulevard Perrot et le parc historique de la Pointe-du-Moulin. L’investissement total de 2,162 millions de dollars a été assuré à part égale par la Ville, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et le gouvernement du Québec.

Le projet est rendu possible grâce au programme de la trame verte et bleue qui vise à mettre en place un réseau structuré de milieux naturels aménagés à des fins récréotouristiques. Dans cette perspective, la nouvelle piste permet une meilleure connectivité pour les citoyens de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, tout en étant accessible à toute la population de Vaudreuil-Soulanges et du grand Montréal.

« C'est un équipement sécuritaire qui permet d'avoir accès à la nature, qui permet un déplacement actif [… « Ça permet aussi de briser l'isolement », a d’ailleurs exprimé la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, qui estime, comme ses collègues, que cette infrastructure améliore la qualité de vie des gens du secteur.

En plus de Mme Rouleau, François Robillard, maire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et président de la Commission de l'aménagement du patrimoine et de la culture de la CMM, était présent à la cérémonie aux côtés bien sûr de la mairesse Danie Deschênes.

Celle-ci a profité de son allocution pour parler de l'origine du projet, qui est aussi simple qu'éloquente: « Un citoyen a traversé la rue pour suggérer à la Ville l'aménagement d'une piste cyclable adéquate. « Le conseil municipal s'est emparé de l'idée il y a trois ans, et l'équipe des loisirs a développé les partenariats nécessaires avec le gouvernement provincial et la CMM », a souligné Mme Deschênes.

La piste vient compléter une portion du réseau existant, la Ville souhaitant éventuellement relier le boulevard Perrot à la piste cyclable déjà en place sur la rue Saint-Joseph, sous réserve des autorisations du ministère des Transports.

Aider par la CMM et le gouvernement du Québec

De son côté, François Robillard a rappelé que la CMM s'est fixé l'objectif de protéger 30 % du territoire métropolitain d'ici 2030, conformément aux engagements pris lors de la COP 15. Il a souligné que depuis 2002, plus de 600 millions de dollars investis conjointement par le gouvernement du Québec, la CMM et les municipalités ont permis la réalisation d'environ 200 projets de mise en valeur. La piste de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot s'inscrit dans cette vision d'un réseau structuré d'espaces naturels accessibles à des fins récréotouristiques.

La ministre Rouleau a pour sa part insisté sur la portée régionale de l'infrastructure, ouverte à l'ensemble de la population métropolitaine et aux visiteurs de l'extérieur.

Ce type de partenariat entre Québec et les municipalités est appelé à se renforcer sous le leadership de la première ministre caquiste, Christine Fréchette. « Cette collaboration entre le gouvernement et les municipalités doit se développer encore mieux, parce que les villes sont un partenaire indispensable. « J'ai été mairesse moi-même, je sais à quel point c'est important », a déclaré Mme Rouleau en entrevue avec Néomédia.

Mieux vaut prévenir que guérir.

La mairesse Deschênes a conclu la cérémonie en réaffirmant la philosophie qui sous-tend les choix d'infrastructure de son administration : « On croit fermement que ça coûte moins cher de bâtir des infrastructures que de payer pour un système de santé. C'est un investissement à long terme très bénéfique pour nos populations. »

Depuis la fin des travaux de construction en 2024, cet ajout important au réseau cyclable et de transport actif de la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot est grandement utilisé par les cyclistes et piétons dans le secteur de la Pointe-du-Moulin. En parallèle, la Ville poursuit l’aménagement du site en ajoutant le mobilier urbain et des îlots de fleurs et de verdure et en installant bien en vue une plaque signature commémorative.

La Ville entend poursuivre le raccordement du réseau cyclable sur son territoire dès que les conditions réglementaires le permettront.