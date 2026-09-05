Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans la région.

Le 13 septembre, découvrez la seule ferme-école de la région

Le dimanche 13 septembre prochain, les citoyens de Vaudreuil-Soulanges pourront profiter d’une opportunité unique, soit celle de visiter la Ferme Macdonald, située sur le campus de l’Université McGill à Sainte-Anne-de-Belllevue.

Le parachèvement de l'autoroute 20 inscrit au PQI, promet le PLQ

Le parachèvement de l’autoroute 20, un projet d’infrastructure majeur attendu par de nombreux citoyens de Vaudreuil-Soulanges, pourrait enfin se concrétiser sous une administration libérale. C’est du moins l’engagement pris ce dimanche 30 août en matinée par Olivier Bertin-Maheux et James Hughes, candidats libéraux en lice pour l’élection du 5 octobre.

Des engagements clairs pour améliorer l’accès aux soins dans la région

Pendant que la campagne électorale bat son plein, l’Association des médecins omnipraticiens du Sud-Ouest (AMOSO) interpelle les candidats des différents partis sur l’avenir des soins de santé dans la région. Son président, le Dr Sylvain Dufresne, souhaite que les politiciens prennent des engagements concrets afin d’augmenter les ressources médicales et professionnelles disponibles sur le territoire.

Modification des lignes de transports scolaires dans la région

Si la période de la rentrée scolaire s'annonce souvent excitante pour de nombreux élèves, celle de cette année sera nécessairement plus stressante pour certains jeunes qui empruntent l'autobus et leurs parents qui devront composer avec les nombreux changements prévus.

Un avant-goût de la Route des Arts de Vaudreuil-Soulanges en cours

Initiative appréciée à la fois par les participants et par les artistes eux-mêmes, la Route des Arts (RAVS) sera de retour en septembre dans Vaudreuil-Soulanges. Pour bien s’y préparer, les amoureux d’arts sont attendus au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges pour se familiariser avec les 22 artistes qui prennent part à cette initiative artistique unique.

L’Équipe Christine Fréchette investira 1 000 $ pour l'avenir de chaque enfant

La première ministre du Québec sortante, Christine Fréchette a présenté ce mardi 1er septembre en direct du parc Quatre-Saisons de Saint-Zotique, son deuxième engagement de son Plan Famille pour aider davantage de jeunes Québécois à poursuivre leurs études. Un gouvernement Fréchette investira 1 000 $ dans le Régime enregistré d’épargne-études (REEE) de chaque enfant né au Québec à compter de l’automne 2027.

Retour en images sur la première édition Vrille & Grill de Gymini

Le dimanche 30 août, Gymini a ouvert les portes de son gymnase situé au 3093 boulevard de la Gare à Vaudreuil-Dorion de 11 h à 16 h. L’évènement marquait le lancement de la nouvelle campagne de financement Un Bond pour Elles, une initiative visant à soutenir la persévérance sportive des filles pratiquant les sports acrobatiques.

Tournoi de golf de Saint-Zotique: mission accomplie pour la première édition

À peine terminée, les organisateurs de la première édition du tournoi de golf de Saint-Zotique confirmaient déjà la tenue d’une deuxième édition en août 2027. Il faut dire que l’évènement a connu un beau succès en amassant la somme de 12 000 $ au profit de trois organismes locaux.

Un quatrième lieu de retour Consignaction dans Vaudreuil-Soulanges

Ceux qui consignent leurs cannettes ainsi que leurs bouteilles de verre et de plastique pourront bientôt se diriger vers un point de consignation situé au 345, boulevard Harwood, dans le centre commercial Carrefour Dorion, à Vaudreuil-Dorion. L'ouverture de ce nouveau lieu de retour s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de l’élargissement du système de consigne de l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB).

Claude Reid souhaite continuer à servir les citoyens de Beauharnois

Au lendemain du dépôt de sa candidature dans le comté de Beauharnois, Claude Reid, député sortant, a rencontré les médias locaux pour partager son état d’esprit alors que la campagne électorale est bien lancée.

Une pétition pour retrouver l'accès à l'eau au bout de la rue des Plaines

À la suite d’une décision prise par le conseil municipal des Coteaux, un groupe de citoyens a mis en place une pétition qui sera déposée lors de la séance régulière de septembre. Le samedi 29 août, les citoyens intéressés avaient rendez-vous au parc Wilson pour en apprendre plus sur cette démarche.

En entrevue avec Fania Séguin de la Fondation Un Toit Pour Nous

Le 16 octobre prochain, une soirée levée de fonds sera organisée par la Fondation Un Toit Pour Nous afin d'amasser des dons qui permettront, à terme, de bâtir une maison adaptée aux adultes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme, avec ou sans déficience physique.

Une nouvelle boutique pour les collectionneurs ouvre à Saint-Lazare

Saint-Lazare accueille ce week-end une boutique unique qui saura plaire à ceux ayant envie de redécorer leur chez-soi. Cette semaine, Néomédia a rendu visite à Virginie Camara, copropriétaire du magasin, afin de découvrir ce que recèle cette véritable caverne d'Ali Baba. Vestiges : Brocante et Disquaire ouvre officiellement ses portes les 5 et 6 septembre.

Gonflé à bloc, Alexandre Daneau lance sa campagne électorale

C’est gonflé à bloc par la centaine de militants présents à La Baraque, restaurant situé sur la rue du Marché à Salaberry-de-Valleyfield, que le candidat du Parti québécois dans Beauharnois, Alexandre Daneau, a lancé sa campagne électorale le jeudi 3 septembre en fin d’après-midi.

Les Coteaulacois disent oui à la rénovation du centre communautaire

La rénovation du centre communautaire et la construction d’une bibliothèque, voilà le projet retenu par la population de Coteau-du-Lac au terme d’une consultation publique tenue plus tôt en 2026. Au total, 38,8 % des répondants ont préféré ce projet parmi les trois proposés.

Camping municipal: une pétition suite à la confirmation de fermeture

Même si elle était annoncée depuis longtemps et programmée pour octobre 2027, la décision de fermer le camping municipal des Coteaux est l’objet d’une pétition citoyenne depuis l’officialisation de la nouvelle. Néomédia a pu s’entretenir, le samedi 29 août, avec les instigateurs de ce document qui demande à la Municipalité de reconsidérer sa décision.

La médaille de la députée décernée à Jean-François Blanchard

Après le Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges et la Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges, c’est à Jean-François Blanchard que la députée sortante Marilyne Picard a remis une médaille de la députée. Néomédia a pu s’entretenir avec l’homme d’affaires pour recueillir ses commentaires.