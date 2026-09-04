Les Coteaulacois disent oui à la rénovation du centre communautaire

La rénovation du centre communautaire et la construction d’une bibliothèque, voilà le projet retenu par la population de Coteau-du-Lac au terme d’une consultation publique tenue plus tôt en 2026. Au total, 38,8 % des répondants ont préféré ce projet parmi les trois proposés.

Les deux étaient les suivants : construction et rénovation de deux terrains de baseball et prolongement de la piste cyclable. Le deuxième projet a obtenu 23,9 % d’appui tandis que le troisième a terminé au deuxième rang avec 37,3 % des votes. Au total, 1 125 citoyens ont indiqué leur choix dans le cadre de cette démarche de consultation.

Rappelons que le projet bénéficie d’une enveloppe budgétaire de 562 363 $ provenant d’Hydro-Québec dans le cadre du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) de la société d’État.

Pour les intéressés, cette démarche est une initiative volontaire visant à améliorer le cadre de vie des collectivités hôtes de nouvelles installations de transport électrique (postes et lignes). Dans le cadre du PMVI, Hydro-Québec verse, à chacune des municipalités touchées par ses projets, une somme qui lui permet de réaliser des initiatives choisies par la collectivité.

Modernisation du parc Wilson et cure de beauté pour le Centre communautaire

Concrètement, le projet retenu vise à moderniser le parc Wilson en rénovant et agrandissant le centre communautaire existant, auquel sera annexée une toute nouvelle bibliothèque. Ce bâtiment unifié, chaleureux et polyvalent, optimisera l’accès aux services et profitera des nombreux stationnements déjà disponibles sur le site.

Le projet comprend :

- Un centre communautaire bonifié : l'ajout de plusieurs salles pour tenir des activités simultanées, la construction de toilettes accessibles par l'extérieur et la relocalisation des bureaux du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. La grande salle actuelle (350 places) continuera d'accueillir les cours, événements, organismes et locations privées.

- Une nouvelle bibliothèque : en remplacement de l'édifice actuel qui est trop petit, désuet et non sécuritaire, cette infrastructure moderne répondra adéquatement aux besoins actuels et futurs de la population.

En centralisant ces services, le projet offrira un soutien accru aux organismes locaux, tout en stimulant l’implication citoyenne et en consolidant les liens au sein de la collectivité.

« Nous avons récemment déposé une demande de subvention auprès du gouvernement du Canada dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, afin de bonifier le montant de 562 363 $ accordé par Hydro-Québec. Notre demande est toujours à l’étude. Entre-temps, nous travaillons à la préparation des documents d’appel d’offres pour les services professionnels liés au projet, notamment les études préliminaires, la conception conceptuelle ainsi que la préparation des plans et devis.Le coût du projet est actuellement évalué entre 8 et 10 millions de dollars. Les citoyens sont invités à consulter régulièrement le Portail citoyen afin de suivre l’évolution du projet », indique le Conseiller aux communications à la Ville de Coteau-du-Lac, Louis-Cédrik Leduc.