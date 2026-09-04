La médaille de la députée décernée à Jean-François Blanchard

Après le Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges et la Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges, c’est à Jean-François Blanchard que la députée sortante Marilyne Picard a remis une médaille de la députée. Néomédia a pu s’entretenir avec l’homme d’affaires pour recueillir ses commentaires.

Comme pour l’Ordre des bâtisseurs, aussi reconnaissance qu’il a reçue plus tôt en 2026 de la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges, il ne s’y attendait pas du tout.

« Contrairement à cette fois-là, je n’ai pas à revenir d’Europe plus tôt (rires), mais la surprise a été aussi totale. La médaille m’a été remise lors d’une réunion que j’ai demandée avec Mme Picard avant qu’elle ne termine son mandat. Je souhaitais lui parler du développement des lits dans la région en tant que président de l'Association des établissements de longue durée privés du Québec, une fonction que j’occupe à l’échelle provinciale », résume-t-il d’entrée de jeu.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-François Blanchard est à la tête du CHSLD Manoir Harwood et du CHSLD Soulanges, deux centres d’hébergement privés de soins de longue durée offrant aux résidents un milieu de vie de qualité, adapté à leurs besoins et en constante évolution. Les deux établissements sont situés dans Vaudreuil-Soulanges et comptent un total de 165 chambres.

En plus de cette fonction professionnelle, M. Blanchard s’implique beaucoup dans sa communauté. Dans le passé, il a fait plusieurs dons au Cégep de Valleyfield pour soutenir l’ouverture du campus de Vaudreuil-Dorion ou encore en lançant le Fonds d’inclusion à la pratique sportive soulangeoise.

Sinon, à l’échelle du Québec, il a aussi participé aux négociations des conventions collectives de 2019 aux côtés du ministre Christian Dubé, sans parler de la gestion de crise qu’il a dû mettre en place dans ses établissements lors de la COVID-19 en 2020.

Une remise retardée de quelques mois

À l’origine, c’est en mai que la remise de la médaille était programmée. « « C’était l’étude des crédits budgétaires à l’Assemblée nationale et je n’avais pas pu être présent. J’ai été vraiment très surpris, mais je suis très heureux. Évidemment, je partage cette récompense avec toute mon équipe », indique-t-il au bout du fil.

Un travail d’équipe

D’ailleurs, M. Blanchard tenait à organiser un 5 à 7 avec les membres de son personnel à la suite de la remise de la médaille pour partager cet honneur. « C’est certain qu’on va mettre la médaille et le certificat bien à la vue quelque part dans notre établissement. Je suis le seul propriétaire du Manoir Harwood et du CHSLD Soulanges, mais je n’y arriverais pas seul au quotidien. C’est un travail d’équipe. J’ai 350 employés au total. Je suis très touché d'autant plus qu'il est rare que cette distinction soit remise à un seul individu. Habituellement, c'est plus à des organismes. »

Au 5 à 7, M. Blanchard a invité les résidents, leurs familles, mais aussi des élus et anciens membres de l’Association des gens d’affaires de Soulanges (AGAS).

« J’ai un très fort sentiment d'appartenance à la région de Vaudreuil-Soulanges. Chaque jour je fais de mon mieux pour servir la communauté. Les gens me font confiance au quotidien en me confiant un membre important de leur famille. Je ne fais pas ce que je fais pour les honneurs, mais pour aider ma communauté et améliorer le système d’hébergement de soins de longue durée au Québec. »