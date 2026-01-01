Modification des lignes de transports scolaires dans la région

Si la période de la rentrée scolaire s'annonce souvent excitante pour de nombreux élèves, celle de cette année sera nécessairement plus stressante pour certains jeunes qui empruntent l'autobus et leurs parents qui devront composer avec les nombreux changements prévus.

En effet, c'est le 17 avril dernier que le Centre de services scolaires des Trois-Lacs (CSSTL) a transmis une première communication à TransDev et, par extension, au groupe Transport Bissonnette, les avisant de changements à venir.

Dans une optique d’optimisation des circuits et d'économie de coûts, le CSSTL confirme plus tard en juin à TransDev le retrait de six circuits, ce qui représente environ 15 % des circuits actuellement exploités par Transport Bissonnette pour le CSSTL.

Notons que l'entreprise située à Vaudreuil-Dorion assure le déplacement des élèves du primaire et du secondaire de pratiquement toute la région de leur chez-soi à l'école.

Comprendre les enjeux de chacun

Dans un contexte où la rentrée bat son plein, Néomédia s'est entretenu avec les principaux concernés afin de mieux comprendre l'impact de cette décision sur leurs affaires, mais aussi et surtout sur les services offerts aux jeunes.

« Nos préoccupations concernent principalement les impacts de cette optimisation sur le service aux élèves et aux parents puisque des mesures actuellement offertes ne le seront plus à compter de la prochaine rentrée », précise la responsable des communications Christine Harvey.

« Certaines mesures actuellement offertes, notamment en contexte de garde partagée, de sport-études ou de fréquentation à temps partiel d’un service de garde, ne sont plus disponibles. »

En dépit des efforts déployés par le groupe Transports Bissonnette pour limiter les conséquences, le retrait de six circuits entraîne malgré tout des pertes d’emplois. Le nombre de conducteurs de réserves a tout de même été augmenté dans une tentative de réduire les impacts. D'autres possibilités sont aussi en train d'être évaluées, notamment la réaffectation de conducteurs à d'autres opérations.

« Six véhicules pour lesquels nous avons des engagements financiers ne seront désormais plus affectés à un circuit régulier », ajoute Mme Harvey.

De plus, une quinzaine de circuits sont dorénavant plus longs. Dans certains cas, on parle d'un prolongement allant jusqu’à 40 minutes par jour, ce qui engendre nécessairement une hausse de coût de maintenance, du temps de travail à payer ainsi que de la consommation d’énergie et de ressources pour la compagnie.

Gérer les inquiétudes des parents

Nerveux par rapport à la suite, quelques parents ont contacté TransDev pour obtenir des réponses et être mieux préparés à la nouvelle réalité du transport scolaire.

« Nous avons reçu certaines questions, mais puisque la planification et les critères d’admissibilité au transport scolaire relèvent du CSSTL, nous réorientons les parents vers celui-ci afin qu’ils puissent obtenir l’information la plus précise concernant leur situation », fait toutefois valoir Christine Harvey.

D'autres parents ont fait pression sur le centre de services afin de faire évoluer les choses et ont même contacté leurs élues locales pour exiger un retour en arrière.