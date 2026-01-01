Une pétition pour retrouver l'accès à l'eau au bout de la rue des Plaines

À la suite d’une décision prise par le conseil municipal des Coteaux, un groupe de citoyens a mis en place une pétition qui sera déposée lors de la séance régulière de septembre. Le samedi 29 août, les citoyens intéressés avaient rendez-vous au parc Wilson pour en apprendre plus sur cette démarche.

Dans les dernières semaines, la Municipalité a procédé à la fermeture de l’accès à l’eau situé au bout de la rue des Plaines. « On a apposé une clôture et des blocs de ciment qui restreignent l’accès au bord de l’eau du jour au lendemain sans avertissement. Or, tout comme plusieurs de mes voisins, j’ai un droit acquis qui me donne accès au lac qui date de l’achat de ma maison en 2013. De plus, nous sommes plusieurs à subir de l’intimidation de la part des riverains quand on se rend sur place pour se baigner ou profiter des lieux », dénonçait une résidente de la rue des Plaines qui désire garder l’anonymat.

Un lieu important pour la communauté

En raison du peu de profondeur des eaux à cet emplacement, l’endroit est prisé par de nombreuses familles pour s’y baigner lors de la saison chaude. « On demande, via la pétition, que la municipalité redonne accès aux citoyens ou, à tout le moins, qu’elle mette en place un système de puce électronique si elle ne veut pas ouvrir l’accès à tout le monde. Mes enfants ont appris à nager là-bas et je ne suis pas la seule », ajoutait-elle.

Lors du rassemblement citoyen, Néomédia a pu s’entretenir avec des aînées qui ont appris à nager au bout de la rue des Plaines. « Je m’y rendais en été dans ma jeunesse pour m’y fraîchir et plus tard avec mes petits-enfants. Ce n’est pas très profond, ce qui en fait un lieu parfait pour apprendre à nager. C’est pour ça que je trouvais important de signer la pétition », commentait Pauline Bériault, citoyenne de la rue des Plaines et native des Coteaux.

Même son de cloche chez Louise Lanthier, résidente depuis longtemps des Coteaux, qui a vu ses petits-enfants s’y baigner et s’y amuser dans le passé. « Je ne vois pas pourquoi, du jour au lendemain, la Municipalité a pris cette décision sans tenir compte du droit acquis des citoyens du secteur», ajoutait Hélène Beauchamp, qui est demeurée sur la rue des Plaines de 1965 à 2019.

D'aussi loin qu’elle se rappelle, Bernice Montreuil, 92 ans, s’est aussi toujours baignée sur place. « À l’époque, tout le monde s’entendait bien et il n’y avait pas de chicanes.»

Le groupe de citoyens espère recueillir le plus de signatures possibles avant le 21 septembre, date du prochain conseil municipal au cours duquel sera déposée la pétition. D'autres rassemblements publics sont prévus d'ici pour recueillir un maximum d'appuis.

Une fermeture temporaire, plaide la Municipalité

Questionnée sur le sujet, la Municipalité des Coteaux indique, par courriel à Néomédia, que la fermeture est temporaire. « Des vérifications de sécurité et des inspections techniques doivent être réalisées sur les infrastructures d’accès avant de pouvoir en autoriser à nouveau l’usage public. Une clôture temporaire a été installée sur place pour bloquer l’accès le temps des vérifications.»

À propos des droits de passage notariés, on indique que « La fermeture est temporaire et vise uniquement à permettre la réalisation de vérifications de sécurité et d'inspections techniques des infrastructures concernées. Cette démarche ne vise aucunement à remettre en question ou à nier l'existence de droits pouvant être revendiqués par certaines personnes. Elle répond plutôt à l'obligation de la Municipalité d'assurer la sécurité de tous les usagers et de prendre les mesures préventives nécessaires pendant la durée desdites vérifications. À l'issue de celles-ci, la situation sera réévaluée à la lumière des constats qui auront été établis.»

La Municipalité précise que « parallèlement à ces vérifications, la Municipalité est actuellement en discussion avec le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs afin d’analyser l’ensemble de la situation. La Municipalité profite de cette occasion pour rappeler que les accès publics au lac Saint-François situés sur son territoire permettent la mise à l'eau de petites embarcations, mais ne constituent pas des plages publiques aménagées. Ne disposant pas de surveillance, d'équipements de secours, ni de délimitations requises conformément aux exigences relatives aux lieux de baignade du Code de sécurité, ces accès ne sont pas destinés à la baignade. Celle-ci y est donc strictement interdite en vertu du règlement no 333 concernant la sécurité, la paix et l’ordre.»

Elle rappelle en terminant qu’on peut profiter de l’eau aux jeux d'eau du parc Audrey situés au 180, rue Martin, Les Coteaux. Des rampes de mise à l’eau pour petites embarcations telles que des kayaks et des planches à pagaie sont aussi accessibles aux endroits suivants: Parc Promutuel : 232, rue Principale, Les Coteaux (alternative privilégiée pour remplacer l'accès de la rue des Plaines), Parc Wilson : 200, rue Principale, Les Coteaux ou L'Embouchure : 20, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac.

Des rampes de mise à l’eau pour embarcations motorisées réservées exclusivement aux résidents sont aussi aménagées sur la rue des Saules et au camping municipal.