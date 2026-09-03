Une nouvelle boutique pour les collectionneurs ouvre à Saint-Lazare

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Saint-Lazare accueille ce week-end une boutique unique qui saura plaire à ceux ayant envie de redécorer leur chez-soi. Cette semaine, Néomédia a rendu visite à Virginie Camara, copropriétaire du magasin, afin de découvrir ce que recèle cette véritable caverne d'Ali Baba. Vestiges : Brocante et Disquaire ouvre officiellement ses portes les 5 et 6 septembre.

Nichée à l'intérieur du magasin Ameublement Denis, c'est un couple de la région qui est derrière ce projet qui a été pensé puis mis sur pied en deux mois à peine. « On a rencontré aucun obstacle ; j'ai rencontré le propriétaire d'Ameublement Denis et il était enchanté par le projet. C'est un bon complément pour son propre commerce, en quinze minutes c'était oui », explique d'emblée Mme Camara.

Virginie et son conjoint Francis Pilon forment un duo complémentaire, ce qui leur permet ainsi de chercher, de dénicher et de vendre des trouvailles uniques et précieuses qui peuvent agrémenter une pièce ou améliorer la collection de quiconque.

Convertir sa passion en concept accueillant

« On est vraiment deux passionnés qui avons décidé de transformer des années de sortie dans les brocantes en véritable projet d'affaires », ajoute Virginie Camara.

L'entrepreneure n'en est pas à sa première aventure dans le commerce de détail. De 2010 à 2017, elle a tenu la boutique cadeau et fleuriste événementielle Que passent les Saisons située dans la même municipalité.

Avant de se lancer dans son actuel projet, Virginie Camara a également travaillé plusieurs années chez Ameublement Denis. C'est d'ailleurs au sein même de cet espace qu'elle et Francis Pilon ont décidé d'implanter Vestiges : Brocante et Disquaire, convaincus qu'il manquait dans la région un endroit proposant des objets anciens, ayant un certain vécu, sélectionnés avec attention et mis en valeur.

De nombreux étalages, soigneusement montés par Virginie, mêlent inspirations africaines, indiennes et asiatiques, volumes et textures en un tout prêt à s'intégrer dans n'importe quelle pièce.

Rester à l'affût d'une bonne affaire

Reste que, malgré le fait que le couple est habitué de faire le tour des brocantes et des ventes de garages du Québec, la chance est un élément qui joue pour beaucoup dans leur domaine.

« Il faut savoir où chercher et comment mettre en valeur des styles et des artefacts d'époque [… « On va avoir des nouveaux arrivages pratiquement chaque semaine et on va introduire de la marchandise neuve qui respecte le côté original et antique qui fait le charme du reste de la boutique », évoque la copropriétaire de Vestige.

Pour l'ouverture, le couple a notamment mis la main sur un lot exceptionnel provenant d'une famille de collectionneurs qui s'apprêtait à déménager en France, incluant une affiche originale d'Alphonse Mucha datant des années 1890, découverte dissimulée derrière une porte. Selon Virginie Camara et son conjoint, la valeur de ce poster pourrait atteindre jusqu'à plusieurs milliers de dollars !

Acheter, vendre et échanger

Les amoureux de musique y trouveront également leur compte puisque Francis Pilon, chercheur infatigable selon sa conjointe, prend en charge la section disquaire où des vinyles usagés seront disponibles dès l'ouverture, avec des arrivages hebdomadaires prévus pour satisfaire les collectionneurs à plus long terme.

Le couple envisage justement d'élargir l'offre aux nouveaux pressages d'artistes contemporains, ainsi qu'à de l'équipement audio. Quelques disques, si ce n'est pas la majorité, sont issus de la collection personnelle de Francis.

En plus d'acheter de nouveaux albums, les intéressés pourront échanger des vinyles et même vendre ceux qu'ils possèdent déjà. Vestiges sera ouvert les samedis de 9 h à 17 h et les dimanches de 11 h à 17 h. Les personnes souhaitant proposer des objets à la vente peuvent contacter la boutique directement via sa page Facebook ou prendre rendez-vous sur place.