Tournoi de golf de Saint-Zotique: mission accomplie pour la première édition

À peine terminée, les organisateurs de la première édition du tournoi de golf de Saint-Zotique confirmaient déjà la tenue d’une deuxième édition en août 2027. Il faut dire que l’évènement a connu un beau succès en amassant la somme de 12 000 $ au profit de trois organismes locaux.

C’est le vendredi 28 août dernier que 20 quatuors ont pris le départ au Club de golf Saint-Zotique dans le cadre de cette initiative organisée par trois conseillers municipaux, soit Hugo Gendreau du district 3, Marylène Contant du district 5 et Yves Lacelle du district 6.

« On est très contents, que ce soit parce que le montant amassé dépasse notre objectif de 10 000 $, parce que la météo a été de notre côté toute la journée ou encore parce que 80 personnes ont répondu à notre appel et pris le départ du tournoi. Les gens ont aussi été généreux lors de notre encan silencieux qui se déroulait sur le site Internet du tournoi. Au total, des items ont trouvé preneur pour un montant totalisant 5 000 $. Si on déduit nos charges, l’encan silencieux a dégagé un profit de 2 800 $. On est plus qu’heureux», résumait Hugo Gendreau lorsque rencontré sur le site au cours de l’après-midi.

Le trio a aussi pu compter sur plusieurs commanditaires qui, par leur contribution, ont pu rendre cette première édition plus agréable pour les participants. « On peut nommer Pro Signature qui nous a offert plusieurs lots pour l’encan silencieux, mais aussi beaucoup d’autres fournisseurs comme le Metro Fordham qui nous a permis de fournir le dîner composé de brochettes, de souvlakis, de tacos et de hot-dogs aux participants. Il faut aussi souligner la contribution de Souvlakis Saint-Zotique, de Tim Hortons qui a fourni les breuvages et rafraîchissements de même que Costco », ajoutait-il.

Croisé à la fin de son parcours, le maire de Saint-Zotique, Jean-Pierre Daoust, aussi président d’honneur du tournoi, n’avait que de bons mots pour les organisateurs. « La journée a été merveilleuse. L’organisation était super et le dîner était impressionnant (rires). Ils ont beaucoup travaillé pour organiser cette activité. Chapeau à eux!»

Trois organismes bénéficiaires

« On constate aussi une belle participation des gens de l’extérieur, tant des élus que des joueurs. Certains arrivent de L’Île-Perrot et de Vaudreuil-Dorion. Les trois organismes bénéficiaires de la somme amassée aujourd’hui sont le Centre d’action bénévole Soulanges, la Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges et les Aînés du Lac St-François. En plus de participer, les trois organismes ont aussi des kiosques sur le parcours pour faire connaître leurs services », mentionnait à son tour Yves Lacelle.

La directrice générale du CAB Soulanges, Chantal Geneau, s’est dite très impressionnée. « Je trouve ça vraiment impressionnant que des individus, conseillers municipaux en plus, prennent de leur temps personnel pour organiser une activité comme celle-là. Ils ont tout mon respect. Ce n’est pas facile et c’est demandant de s’impliquer en politique municipale. Malgré tout, ils s’impliquent pour les autres. Wow.»

Par la suite, elle a partagé avec Néomédia comment sera réinvestie la somme amassée au tournoi. « Ça va nous permettre de combler les trous. On offre des services de première ligne comme du dépannage alimentaire ou encore du transport médical pour les gens qui doivent se rendre dans un centre hospitalier à Montréal pour recevoir des traitements. Par exemple, les chauffeurs sont bénévoles, mais on rembourse leur kilométrage, mais pas leur temps. Ça va nous soutenir dans la poursuite de notre mission.»

Le CAB Soulanges vient aussi en aide aux familles de son territoire, notamment par le biais du service de dépannage pour poupons ou encore via sa friperie. « Par mois, on vient en soutien à environ 300 familles et une soixantaine de personnes peuvent obtenir du transport médical chaque mois. Les demandes augmentent aussi beaucoup. On prépare aussi 350 paniers de Noël en novembre et décembre.»

Pour sa part, la Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges compte utiliser la somme reçue à la suite du tournoi pour soutenir la réussite éducative des jeunes, notamment via ses services de tutorat et d’aide aux devoirs.