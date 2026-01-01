L’Équipe Christine Fréchette investira 1 000 $ pour l'avenir de chaque enfant

La première ministre du Québec sortante, Christine Fréchette a présenté ce mardi 1er septembre en direct du parc Quatre-Saisons de Saint-Zotique, son deuxième engagement de son Plan Famille pour aider davantage de jeunes Québécois à poursuivre leurs études. Un gouvernement Fréchette investira 1 000 $ dans le Régime enregistré d’épargne-études (REEE) de chaque enfant né au Québec à compter de l’automne 2027.

Au Québec, l’éducation occupe toujours une place centrale. Elle a contribué à l’émancipation de notre nation et a permis à des générations de Québécois d’aller plus loin. « L’éducation, c’est un pilier de notre identité collective et une valeur fondamentale au Québec. Si j’ai une certitude, c’est que chaque jeune devrait avoir les moyens de poursuivre ses études jusqu’au bout de ses ambitions et de ses rêves. Ce qu’on propose, c’est d’investir dans leur réussite future. Donner à nos jeunes les moyens de réaliser leurs projets, c’est contribuer à bâtir l’avenir du Québec », a déclaré Christine Fréchette.

Préparer aujourd’hui les études de demain

Les parents auront jusqu’à trois ans suivant la naissance de leur enfant pour ouvrir un REEE et bénéficier de la mesure. Les sommes pourront ensuite fructifier au fil des années et servir à financer des études postsecondaires, que ce soit en formation professionnelle, au cégep ou à l’université.

Au total, l’Équipe Fréchette prévoit investir 218,8 M$ sur quatre ans pour permettre à davantage de jeunes Québécois de compter sur un coup de pouce au moment de poursuivre leurs études.

La mesure vise également à encourager les familles à épargner pour les études de leurs enfants. En cotisant à leur tour au REEE, les parents pourront profiter des incitatifs gouvernementaux existants et faire croître davantage les sommes disponibles lorsque viendra le temps pour leur jeune de poursuivre ses études.

Cette annonce s’ajoute aux premiers engagements du Plan Famille présentés par Christine Fréchette pour mieux accompagner les familles québécoises et répondre à leurs réalités, notamment avec la bonification proposée du Régime québécois d’assurance parentale.

-