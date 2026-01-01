Un avant-goût de la Route des Arts de Vaudreuil-Soulanges en cours

Initiative appréciée à la fois par les participants et par les artistes eux-mêmes, la Route des Arts (RAVS) sera de retour en septembre dans Vaudreuil-Soulanges. Pour bien s’y préparer, les amoureux d’arts sont attendus au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges pour se familiariser avec les 22 artistes qui prennent part à cette initiative artistique unique.

Sur place, les visiteurs pourront admirer le style de la vingtaine d’artistes participants puisque ces derniers ont soumis une œuvre chacun pour cette exposition intérieure. Une belle opportunité pour faire connaissance avec le style des artistes et qui sait, peut-être même connaître un coup de coeur. Pas le temps de passer avant? Pas de problème puisque les oeuvres seront en place jusqu’au 27 septembre prochain.

Voici celles et ceux qui font la démonstration de leur talent pour l’édition 2026 de la RAVS:

Michel-Jacques Chalifoux;

Charles Leblanc;

Myriam Sauvé;

Normand St-Vincent;

Marie-Claude Leblanc;

Marie-José Gélinas;

Jean-Guy Sarrazin;

Stéphanie Ruel;

Océane Giguère;

Francine Bertrand;

Francine Crevier;

Denisie Bergeron;

Xenia Halmox;

Sonia Isabelle;

Émilie Parent;

Martin Séguin;

Sarah Robinson;

Danielle Labelle;

Cathrine Leroyer;

Chantal Koot;

Béatrice Cluney;

Ginette Parizeau;

Comment décrire La Route des Arts ? Comme un parcours de découvertes culturelles offrant au public l’opportunité de visiter plusieurs ateliers d’artisans et artistes tout en sillonnant les routes de la région de Vaudreuil-Soulanges. Cette année, l’événement a eu lieu les 19 et 20 septembre prochains aux quatre coins de la région.

Au programme de la RAVS, on retrouve aussi une variété d’activités culturelles permettant aux artisans et artistes de la région de participer aux expositions collectives, de donner des ateliers et plus encore.

En plus de pouvoir admirer les artistes dans leur environnement de création, les amateurs d’arts pourront découvrir comment se pratiquent certaines formes d’art. Ils pourront échanger avec les artistes et découvrir leur inspiration, leur processus créatif et leurs œuvres.

Vous êtes curieux de voir comment on travaille l’huile, le bois, les métaux, l’acrylique et autres matériaux? Si c’est le cas, ce sera l’opportunité d’avoir des réponses à vos questions en visitant les artistes dans leur atelier situé à Saint-Zotique, Les Coteaux, Coteau-du-Lac, Les Cèdres, L’Île-Perrot, Saint-Lazare, Vaudreuil-Dorion et Hudson.