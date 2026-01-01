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À Vaudreuil-Dorion

Un quatrième lieu de retour Consignaction dans Vaudreuil-Soulanges

durée 09h00
2 septembre 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Ceux qui consignent leurs cannettes ainsi que leurs bouteilles de verre et de plastique pourront bientôt se diriger vers un point de consignation situé au 345, boulevard Harwood, dans le centre commercial Carrefour Dorion, à Vaudreuil-Dorion. L'ouverture de ce nouveau lieu de retour s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de l’élargissement du système de consigne de l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB).

Tout est en place afin de récupérer de plus grandes quantités de contenants de boisson consignés de façon rapide et efficace. Les deux services qui y sont offerts sont le retour à l'unité avec les récupérateurs automatisés et bien sûr, le retour express qui permet de déposer un sac de contenants non triés et de repartir rapidement en étant assuré d'un remboursement adéquat.

Pour le retour à l’unité, les citoyens peuvent être remboursés en argent comptant ou par voie électronique sécurisée, tandis que pour le retour express, le remboursement se fait par voie électronique seulement, étant donné que les contenants sont triés et décomptés dans les jours suivants.  Les citoyens qui le souhaitent peuvent donc recevoir leur remboursement par le biais de l’application mobile Consignaction.

« L’AQRCB propose une expérience renouvelée pour le retour des contenants de boisson consignés. « Ce modèle de lieu de retour innove sur le plan de l’expérience client tout en s’inspirant des meilleures pratiques », a indiqué Jean-François Lefort, vice-président stratégie de Consignaction.

Modernisation et élargissement du système de consigne

Dans la région de Vaudreuil-Soulanges, on compte désormais trois lieux de retour Consignaction, à Pincourt, Saint-Lazare et maintenant Vaudreuil-Dorion, en plus d'un Consignaction+ à l'Île-Perrot. Depuis 2024, le réseau évolue d’un modèle de retour chez les détaillants à un modèle hybride incluant des bannières Consignaction et Consignaction+, réservées exclusivement au retour des contenants de boisson consignés. 

Ces changements permettent de traiter de plus grands volumes de contenants de façon à atteindre la cible d’un taux de récupération de 90 % d’ici 2032.

Notons qu'en date du 1ᵉʳ mars 2025, tous les contenants de boisson prête à boire en plastique, de 100 ml à 2 litres, sont acceptés dans les lieux de dépôt. Les bouteilles de plastique d’eau, d’eau pétillante, de jus, de boisson pour sportifs, de lait et de spiritueux sont désormais consignées, portant le total à environ 1,5 milliard de bouteilles de plastique consignées.

Les contenants de verre qui ne sont pas déjà consignés, comme les bouteilles de vin et de spiritueux, et les contenants de carton multicouche, tels que les cartons de lait et de jus, seront prochainement intégrés au système de consigne dans le cadre de la troisième phase qui devra entrer en vigueur en mars 2027.

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