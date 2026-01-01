Retour en images sur la première édition Vrille & Grill de Gymini

Le dimanche 30 août, Gymini a ouvert les portes de son gymnase situé au 3093 boulevard de la Gare à Vaudreuil-Dorion de 11 h à 16 h. L’évènement marquait le lancement de la nouvelle campagne de financement Un Bond pour Elles, une initiative visant à soutenir la persévérance sportive des filles pratiquant les sports acrobatiques.

« Plus spécifiquement, cette démarche vise à favoriser la poursuite de l’activité sportive chez les jeunes filles de 13 à 17 ans. L’argent amassé au terme de cette première édition de Vrille & Grill sera investi dans un fonds à cette fin. Ainsi, les jeunes femmes issues de familles dans le besoin qui le désirent pourront poursuivre leur parcours au niveau compétitif. Il a été prouvé par des études que si un ado abandonne le sport à l’adolescence, il ne s’y remettra pas à l’âge adulte. À titre d’exemple, ça peut coûter environ 5 000 $ à une famille par athlète pour prendre part aux compétitions régionales et ça, c’est sans les frais liés aux compétitions », résumait la directrice adjointe de Gymini, Mélodie Taupenot.

Au programme : BBQ, initiations sportives, démonstrations, animations, jeux, tirages… et surtout, une belle occasion de rassembler les familles de la région dans une ambiance festive et conviviale. Au terme de la journée, c'est une somme de 1 286$ qui a été amassée.

Dans le volet cheerleading, Gymini accueille 115 athlètes au niveau compétitif dont les âges varient entre 6 et 55 ans. « L’activité d’aujourd’hui est aussi une manière pour nous de montrer nos installations, nos équipements et de remercier la population et la Ville de Vaudreuil-Dorion qui nous soutiennent depuis de nombreuses années. Tous les profits engendrés avec la vente de nourritures seront versés aux fonds. D’ailleurs, merci au IGA Viau pour sa contribution. Les entraîneurs présents ici aujourd’hui le sont de façon bénévole pour qu’on amasse le plus d’argent possible pour la cause. »

Au quotidien, le Gymini emploie 103 personnes dont la majorité sont à temps partiel. Toutefois, le noyau dur est composé de dix employés à temps plein. « On peut confirmer qu’il y aura une deuxième édition de Vrille & Grille en 2027 dans notre gymnase situé au Centre multisports André-Chagnon de Vaudreuil-Dorion», conclut-elle.

D’ici là, les inscriptions pour la session d’automne sont en cours.