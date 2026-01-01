Claude Reid souhaite continuer à servir les citoyens de Beauharnois

Au lendemain du dépôt de sa candidature dans le comté de Beauharnois, Claude Reid, député sortant, a rencontré les médias locaux pour partager son état d’esprit alors que la campagne électorale est bien lancée.

« Les prochaines semaines seront remplies de défis qui s’imposent à nous sur le plan économique et qui nous obligent à gérer cette situation-là. Les décisions de notre voisin du Sud, qui fait n’importe quoi et qui joue au yoyo avec plusieurs pays, dont le nôtre, auront des impacts sur la conjoncture économique de notre région. Mais je tiens à rassurer les électeurs, nous sommes prêts à relever ces défis », lançait-il d’entrée de jeu ce mercredi 2 septembre en avant-midi.

L’élu sortant a rappelé qu’il est au service de sa communauté depuis 1999, soit depuis un premier mandat en politique municipale. « J’ai aussi été, au fil des ans, impliqué auprès de Moisson Sud-Ouest, de Desjardins, mais aussi en tant que président d’établissement d’une école primaire et cofondateur du Club Rotary. Toutes ces expériences me confèrent une excellente connaissance de la région et de ses enjeux, Je suis aussi né à Bellerive, à Salaberry-de-Valleyfield, et de retour dans la région depuis 2007. Depuis 2018, je travaille avec une super belle équipe pour servir les citoyens du comté. J’espère avoir la chance de le faire pour un autre mandat », confiait-il entouré de ses plus proches collaborateurs.

M. Reid se dit fébrile à l'idée de vivre les prochaines semaines. « C'est ma partie préférée, soit d'aller à la rencontre des citoyens. C'est un plaisir de le faire, de les écouter et ils sont très polis et respectueux, même si nous n'avons pas les mêmes allégeances politiques (rires). Les gens sont souriants et agréables. De mon côté, je suis à leur écoute. Je n'ai pas honte du travail accompli jusqu'à présent dans le comté. Toutefois, il y en a encore à faire et je souhaite être celui qui se mettra à la tâche. »

Se décrivant comme très actif sur le terrain, le candidat de la Coalition Avenir Québec voit d'un bon œil l'arrivée de Christine Fréchette comme première ministre. « Son approche est très différente, elle apporte un vent de fraîcheur. Sa façon de faire est plus structurée et réfléchie, moins sanguine et fonceuse que M. Legault. Je dois dire que la qualité des candidats en lice pour les élections du 5 octobre est assez impressionnante. D'autant plus que 54 % d'entre eux sont des femmes. »

Comment voit-il l'intégration de Coteau-du-Lac au comté de Beauharnois? « Je trouve que ça va amener une dynamique différente. Il y a beaucoup de jeunes familles là-bas qui pourrait être attirées par le discours de Mme Fréchette. Pour ma part, j'ai rencontré la mairesse et je suis en attente d'une rencontre avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Même si Marilyne Picard et moi avons travaillé fort pour que ce changement de comté n'ait pas lieu, je le vois d'un bon œil. Si je suis élu, je vais y implanter un bureau satellite pour mieux desservir la population de Coteau-du-Lac. »

L'ajout de cette municipalité au comté de Beauharnois porte le nombre d'électeurs de celui-ci à un peu moins de 60 000.

En terminant, quels sont les dossiers prioritaires à ses yeux? « L'hôpital du Suroît qui emploie 2 000 personnes de la région et la construction d' école pour mieux répondre à la croissance de la population du comté. Le service aux citoyens est une priorité pour moi et mon équipe. Chaque semaine, on vient en aide à des dizaines de personnes vulnérables qui se présentent au bureau ou qui nous appellent ou nous écrivent par courriel. C'est important de continuer à le faire, et ce, en tout temps. »