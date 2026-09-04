Camping municipal: une pétition suite à la confirmation de fermeture

Marie-Élaine Guitard, résidente des Coteaux et du camping municipal prend la pose avec des proches qui l'aident à recueillir des signatures

Même si elle était annoncée depuis longtemps et programmée pour octobre 2027, la décision de fermer le camping municipal des Coteaux est l’objet d’une pétition citoyenne depuis l’officialisation de la nouvelle. Néomédia a pu s’entretenir, le samedi 29 août, avec les instigateurs de ce document qui demande à la Municipalité de reconsidérer sa décision.

« On veut recueillir le plus de signatures possibles avant le 21 septembre, date à laquelle on va déposer la pétition à la séance du conseil municipal. Avec l’accès au bord de l’eau qui a été restreint par la Municipalité plus tôt en août, on a vraiment l’impression que nos droits sont bafoués. On demande à la Municipalité, avec cette pétition, de reconsidérer à tout prix sa décision de fermer le camping municipal en octobre 2027 », indiquait Marie-Élaine Guitard, résidente des Coteaux et également du camping municipal.

D'autres actions citoyennes seront menées d'ici le 21 septembre pour les citoyens intéressés à appuyer le regroupement. Ils seront communiqués sur les réseaux sociaux.

Un processus à recommencer

À l’heure actuelle, le camping municipal compte 33 sites qui sont occupés par une centaine de personnes au total. « C’est réellement une mini-communauté où tout le monde se connaît et s’entraide. Nous avions réussi à recueillir 1 500 signatures électroniques dans les derniers jours, mais la Municipalité a précisé que les pétitions électroniques ne sont pas acceptées. C’est pourquoi on a dû recommencer le processus. On trouve ça inadmissible, les élus ne peuvent pas quand même pas ignorer la volonté de 1 500 personnes. »

Une décision prise par quatre élus

Mme Guitard déplore la manière dont la décision a été prise. « Deux conseillers étaient absents lors du vote. Sur les quatre autres, un est en conflit d’intérêt selon nous en raison de son lieu de résidence. Le maire s’est abstenu de voter. Les élus disent avoir pris cette décision pour redonner le site à l’ensemble des citoyens. On y croit pas. Le camping n’est pas fermé aux citoyens qui n’y résident pas. Plusieurs viennent s’y promener avec leurs animaux. Et redonner le site à la population? Le camping prend place entre deux parcs qui sont accessibles à l’ensemble des citoyens des Coteaux et même aux gens de l’extérieur. Donc, cet argument n’est pas valable. »

Bien plus qu’un camping

Elle poursuit en ce sens. « On veut fermer, mais sans présenter de projet et de budget concrets. À nos yeux, on veut fermer pour fermer. Le camping sert de zone tampon pour le parc Thomas-Monroe, situé en face. On est en quelque sorte les gardiens de l'Embouchure, où se tiennent plusieurs spectacles lors de la saison estivale. Les gens y organisent des beuveries et il nous arrive de devoir appeler la police pour qu’elle intervienne. On applique les règles de bon voisinage.»

Un lieu apprécié des citoyens

Rencontrée sur les lieux du rassemblement citoyen pour signer la pétition, Pauline Bériault a accepté de s’entretenir avec Néomédia. « Je vais prendre des marches au camping municipal et ça me tenait à cœur de faire quelque chose. » Même chose pour Louise Lanthier, Hélène Beauchamp et Bernice Montreuil qui ont aussi apposé leur nom sur le document.

Favoriser un accès accru aux berges

La Municipalité des Coteaux précise, par courriel à Néomédia, que la décision de fermer le camping municipal a été prise « à la suite d’une réflexion menée par le conseil municipal concernant l’avenir du secteur riverain et le développement à long terme de cet espace stratégique. L’objectif est de redonner cet emplacement à l’ensemble de ses citoyens en favorisant un accès accru aux berges et au plan d’eau pour tous les citoyens.»

Est-ce qu’une compensation financière est prévue pour les citoyens qui résident sur place? « Non. Aucune compensation financière n’est prévue dans le cadre de la fermeture du camping municipal annoncée pour le 15 octobre 2027. Les campeurs bénéficient d’un préavis de plus d’un an afin de leur permettre de disposer d’un délai raisonnable pour planifier la suite et prendre les mesures qu’ils jugeront appropriées. Cette démarche s’inscrit dans les engagements pris envers les locataires et respecte les dispositions prévues lors de la signature des contrats de location pour la saison 2026. Sur les 28 terrains occupés en 2026, seulement 7 étaient occupés par des citoyens des Coteaux (25 %), tandis que 21 terrains (75 %) étaient occupés par des non-résidents.»

La Municipalité indique qu’à « ce jour, aucun projet précis n’a été arrêté pour l’avenir du site. Les orientations à long terme demeurent à déterminer. Le Conseil souhaite redonner cet emplacement à l’ensemble de ses citoyens. »

Dans le même courriel, on mentionne que « Le conseil municipal reconnaît l’attachement de plusieurs personnes au camping. La décision repose toutefois sur une vision à long terme du secteur riverain et sur la volonté de réévaluer les usages de cet espace municipal au bénéfice de l’ensemble des citoyens. »

On termine en mentionnant ceci: « La Municipalité respecte le droit des citoyens d'exprimer leur opinion. Le Conseil est toujours à l'écoute des citoyens, mais dans ces cas précis, plusieurs fausses informations circulent. Les décisions furent prises dans l'intérêt général de la municipalité. Enfin, à ce jour, aucune pétition n’a été officiellement déposée auprès de la Municipalité. »