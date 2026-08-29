Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans la région.

Le Festival des couleurs dévoile la programmation de sa 28e édition

Alors que les journées raccourcissent et que la rentrée scolaire est à nos portes, l’occasion est toute désignée pour le Festival des couleurs de dévoiler la programmation de sa 28ᵉ édition. Celle-ci se tiendra les 10, 11 et 12 octobre prochains au parc Chartier-de-Lotbinière de Rigaud.

Le Cégep de Valleyfield décerne un 4e DEC honorifique

À l’occasion de sa plus récente Cérémonie de fin d’études 2025-2026, le Cégep de Valleyfield a remis son quatrième DEC honorifique. Cette distinction institutionnelle créée il y a trois ans, attribuée par le conseil d'administration, permet d’honorer publiquement une personne pour son engagement exceptionnel à l’égard du rayonnement du Cégep, de son développement et de celui de la société.

L'APOAC termine son année financière 2025 avec un déficit de 3089$

C’est le samedi 22 août que L'Association des personnes d'origine africaines et caribéennes (APOAC) tenait son assemblée générale annuelle 2025-2026. Comme plusieurs de ses activités dans la dernière année, celle-ci a pris place au Club nautique de Salaberry-de-Valleyfield.

Une tombée de rideau couronnée de succès pour le Festival Artefact

Cette fin de semaine marquait une page d’histoire dans l’histoire du Festival Artefact né en 2011. L’évènement qui en était à sa quinzième édition a tiré sa révérence en accrochant son micro pour de bon, du moins sous la gouverne du comité organisateur actuel.

Un record d'achalandage pour la 4e édition du Festi-Ouest

Comme par les années passées, la quatrième édition du Festi-Ouest de Saint-Lazare, qui se tenait du 21 au 23 août, a connu un beau succès. Au cours des derniers jours, Néomédia a eu la chance de discuter avec Chantal Latreille, cheffe de division plein air et logistique à la Ville de Saint-Lazare, et avec Geneviève Lachance, mairesse, pour faire le portrait de cet évènement apprécié.

La bibliothèque municipale quittera le Cégep de Valleyfield en 2026

Même si la bibliothèque Armand-Frappier de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield quittera ses locaux actuels au cours des prochains mois, l’endroit dont la gestion sera reprise par le Cégep de Valleyfield conservera son nom.

Les objets de collection du Musée régional au coeur de La beauté du geste

Les amateurs d’arts sont conviés d’ici le 31 janvier 2027 au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges pour découvrir l’exposition La beauté du geste. Cette démarche représente une belle opportunité pour l’institution muséale de mettre en valeur les objets de collection qui lui appartiennent.

Plus de 200 athlètes ont pris le départ de la course Brian Liew

C’est le dimanche 22 août en matinée que plus de 200 coureurs de tous âges se sont donné rendez-vous à la 11e édition de la course Brian Liew. En plus d’avoir pour objectif de se dépasser et de réaliser le meilleur temps au chrono, les athlètes avaient aussi pour mission d’amasser des fonds en vue d’installer une piste d’athlétisme synthétique extérieure dans Vaudreuil-Soulanges comme expliqué par l’un des organisateurs de l'activité, Patrick Lepage.

Le Cégep de Valleyfield s'implique pour contrer l'insécurité alimentaire

Face aux résultats d’un sondage provincial, le Cégep de Valleyfield a décidé de ne pas rester les bras croisés. Au sein de son campus principal, des mesures ont été mises en place, et le seront encore cette année, pour lutter contre l’insécurité alimentaire.

Décès d'une femme bien impliquée dans Vaudreuil-Soulanges

Au cours des dernières heures, la communauté de Vaudreuil-Soulanges a perdu l'une des siennes. Femme bien impliquée, née en 1951 au sixième rang d’une fratrie de dix, Louise Lapointe est décédée.

Indice du bonheur: les Lazarois les plus heureux de Vaudreuil-Soulanges

Au cours des derniers jours, la firme Léger a dévoilé le résultat de son palmarès annuel du bonheur. Sur les 85 villes répertoriées, seulement deux sont situées sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Néomédia s’est entretenu, dans la dernière heure, avec la mairesse de l’une des localités qui y fait bonne figure, soit Geneviève Lachance de Saint-Lazare.

Saint-Zotique: oui au développement commercial, mais pas les yeux fermés

Lors de la séance régulière du mardi 26 août, les élus de la Ville de Saint-Zotique devaient se prononcer sur une opportunité qui s’offrait à la localité, soit celle de faire l’acquisition de cinq lots totalisant plus d’un million de pieds carrés situés sur la 69ᵉ Avenue. À majorité, les élus se sont prononcés contre cette proposition.

Les Coteaux: une autre étape franchie vers l'aménagement d'un rond-point

Une nouvelle étape a été franchie, dans les derniers jours, dans le projet d’aménagement d’un rond-point sur le territoire des Coteaux, mais à la demande de la Ville de Saint-Zotique.

Un tournoi de golf à guichet fermé pour la CCIVS

À l’instar de milliers d’écoliers qui reprennent cette semaine le chemin des bancs d’école, c’était aussi un peu jour de rentrée pour la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) ce jeudi 27 août. L’organisme recevait 252 golfeurs à l’occasion de son Tournoi de golf annuel.

Saint-Zotique rêve d'un complexe sportif au parc Quatre-Saisons

La Ville de Saint-Zotique pourrait bien accueillir, dans le futur, un complexe sportif qui prendrait place au parc Quatre-Saisons. C’est du moins la volonté des élus qui ont fait un pas de plus vers la concrétisation de ce projet qui n’a pas d’échéance claire à ce jour.

Une médaille de la députée pour la Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges

Au cours des derniers jours, la Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges, s’est vu décerner la médaille de la députée par Marilyne Picard. Néomédia a pu s’entretenir avec la directrice générale de l’organisme Martine Tremblay à la suite de cette remise qui a constitué une surprise pour elle et son équipe.