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À la demande de Saint-Zotique

Les Coteaux: une autre étape franchie vers l'aménagement d'un rond-point

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27 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Une nouvelle étape a été franchie, dans les derniers jours, dans le projet d’aménagement d’un rond-point sur le territoire des Coteaux, mais à la demande de la Ville de Saint-Zotique.

En effet, une résolution visant la signature d’une entente intermunicipale pour une étude de faisabilité préparatoire d’implantation d’un carrefour giratoire a été entérinée lors de la séance régulière du conseil de Saint-Zotique, le mardi 25 août.

Selon les éléments dévoilés dans le passé par l’administration municipale, le rond-point sera situé dans le secteur de la sortie 12 à Les Coteaux. Il sera aménagé pour permettre une meilleure fluidité de circulation dans le quartier qui verra le jour à la suite du prolongement de la 20ᵉ rue. Les futurs résidents pourraient accéder rapidement à l’autoroute sans engorger les artères situées à proximité comme la route 338 

« L’entente est nécessaire pour définir les modalités de collaboration et le partage des coûts liés à cette étape. La municipalité des Coteaux assumera 25 % des frais et nous allons défrayer 75 %. Au total, l’étude coûtera environ 100 000$ et les résultats sont attendus en septembre », précisait le maire Jean-Pierre Daoust.

Est-ce que cette même proportion de paiement sera valide lors de la réalisation des travaux? « Non, il faudra négocier une nouvelle entente. Les coûts de participation de chaque municipalité au projet devront être déterminés plus tard. J’ai bon espoir que cette démarche aboutisse, car je ne pense pas que le ministère des Transports laissera des milliers de voitures circuler matin et soir dans un quartier résidentiel », terminait-il.

 

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