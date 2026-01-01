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Bibliothèque Armand-Frappier de la Vile de Salaberry-de-Valleyfield

La bibliothèque municipale quittera le Cégep de Valleyfield en 2026

durée 10h00
24 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Même si la bibliothèque Armand-Frappier de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield quittera ses locaux actuels au cours des prochains mois, l’endroit dont la gestion sera reprise par le Cégep de Valleyfield conservera son nom.

C’est ce qu’a indiqué le directeur général de l’établissement scolaire collégial lors du déjeuner des médias qui s’est tenu le jeudi 20 mai en matinée.

« La bibliothèque va quitter à la fin de l’année en cours 75 % des volumes qu’elle contient. Ce départ mettra fin à un partenariat qui a duré trente ans et qui était gagnant pour la Ville et pour nous. On va récupérer l’espace, mais conserver une bibliothèque. Toutefois cette dernière sera moins imposante. D’ailleurs, nous avons récemment autorisé l’achat de plusieurs livres dont le coût totalise 50 000$ et les volumes ont déjà été séparés en fonction de leur lieu d'appartenance durant la saison estivale », mentionnait Marc Rémillard, directeur général.

Ce dernier a précisé pourquoi le lieu de savoir serait de superficie moindre. « Il y a beaucoup de volumes numériques qui sont recommandés par les enseignants dans le cadre de leur cours. Les étudiants peuvent y accéder sur leur portail. Dès la fin de cette année, quand la Ville aura quitté, on va réaménager les lieux temporairement avec du mobilier pour permettre aux élèves de s’y retrouver pour échanger et travailler en équipe. Beaucoup se rendent sur place pour étudier dans un endroit tranquille.  On a décidé de conserver le nom car Armand-Frappier est directement lié au Cégep. »

Par la suite, une réflexion sera faite sur l’utilisation future de l’espace en vue de la rentrée scolaire 2027-2028. 

 

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