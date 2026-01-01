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Les 10-11 et 12 octobre

Le Festival des couleurs dévoile la programmation de sa 28e édition

durée 08h00
23 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Alors que les journées raccourcissent et que la rentrée scolaire est à nos portes, l’occasion est toute désignée pour le Festival des couleurs de dévoiler la programmation de sa 28ᵉ édition. Celle-ci se tiendra les 10, 11 et 12 octobre prochains au parc Chartier-de-Lotbinière de Rigaud.

« Cette 28ᵉ édition, on l’a pensée pour satisfaire tous les goûts et toutes les générations ! Au programme : du rock québécois, des rythmes traditionnels, un retour nostalgique sur les années 80 et 90, ainsi qu’un hommage à un groupe iconique. On a aussi une surprise de taille : un duo unique qui réunit deux artistes bien connus au Québec. Et comme toujours, on tient à faire rayonner les talents d’ici. Le Festival des couleurs de Rigaud, c’est la fête automnale à ne pas manquer ! », mentionne la directrice générale de l’évènement automnal, Christiane Lévesque.

Voici ce qui attend les festivaliers sur le plan du divertissement entre les sentiers, les animations, la Zone jeunesse, le Marché des saveurs, l'Espace artisans, les camions gourmands et plus :

Samedi 10 octobre :

12h : Whats Next?!, un cover band rock et punk rock qui fera lever le party!;

15h : Les Gars Du Nord, sept voix qui rassemblent les générations dans un party country-acadien;

Dimanche 11 octobre :

12h : Hommage aux Beatles - Something New, la Beatlemania comme si tu y étais, avec la musique, les vêtements et même la coupe de cheveux des années 60!;

15h : Le Vent du Nord, où la tradition québécoise en une transe festive et intemporelle, où violon, vielle à roue et podorythmie font danser le monde entier sur les pas de nos ancêtres;

Lundi 12 octobre :

13h : France D'Amour, avec son invitée Éléonore Lagacé, pour un spectacle festif et énergétique qui mélange grands succès, anecdotes et complicité.

Rappelons que l’entrée sur le site coûte 5 $ plus taxes et que les enfants de 12 ans et moins peuvent y participer gratuitement.

Plus de détails : www.festivaldescouleurs.com.

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