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Une belle reconnaissance

Une médaille de la députée pour la Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges

durée 18h00
28 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Au cours des derniers jours, la Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges, s’est vu décerner la médaille de la députée par Marilyne Picard. Néomédia a pu s’entretenir avec la directrice générale de l’organisme Martine Tremblay à la suite de cette remise qui a constitué une surprise pour elle et son équipe.

« On ne s’y attendait pas du tout. C’est une belle reconnaissance qui fait du bien. Ça fait longtemps que nous travaillons en étroite collaboration avec Mme Picard. On se rencontre sur une base régulière pour lui faire part de nos besoins et de nos enjeux. D’ailleurs, la médaille nous a été remise dans ce contexte, soit celui d’une réunion de travail le 21 août dernier. Nous sommes très heureux de voir que notre apport est souligné », témoignait-elle d’entrée de jeu.

Dans le passé, l’organisme a aussi obtenu d’autres honneurs comme un trophée Ovation VS ou un certificat honorifique de la Chambre des communes. « Ça fait toujours plaisir. La médaille s’accompagnait d’un certificat d’honneur. Ce genre de distinction donne le souffle nécessaire à notre équipe pour poursuivre nos actions et notre mission. Ce n’est pas toujours facile dans le milieu communautaire, mais Mme Picard est une élue très à l’écoute. » 

De son côté, la députée sortante de Soulanges indique que cette médaille récompense l’engagement de toute une équipe, qui jour après jour, est là pour les familles.

«  J’ai eu le grand plaisir de remettre la médaille de la députée à la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges. Écouter, accompagner, soutenir, créer des liens et être présent dans les moments où les familles en ont besoin : c’est ce que vous faites, souvent dans l’ombre, mais avec un impact bien réel. Cette médaille est une façon de dire merci; merci à l’équipe, aux bénévoles et à tous celles et ceux qui contribuent à faire vivre cet organisme essentiel dans notre communauté. Comme députée de Soulanges, je suis fière de pouvoir souligner votre travail et votre contribution à notre région. Félicitations à toute l’équipe de la Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges, et surtout, merci d’être là pour nos familles! »

Mme Tremblay précise que la médaille aura une place de choix à la Maison de la Famille de Saint-Zotique. « On va mettre le certificat et la médaille sur une tablette à l’entrée du secrétariat pour que tout le monde puisse l’admirer », annonce-t-elle.

Rappelons qu’au cours d’un mandat de quatre ans, un élu peut décerner entre huit et dix médailles de ce type à des organismes de son comté, ce qui rend le tout encore plus unique. 

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