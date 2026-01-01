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Pas d'échéance claire au projet

Saint-Zotique rêve d'un complexe sportif au parc Quatre-Saisons

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28 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

La Ville de Saint-Zotique pourrait bien accueillir, dans le futur, un complexe sportif qui prendrait place au parc Quatre-Saisons. C’est du moins la volonté des élus qui ont fait un pas de plus vers la concrétisation de ce projet qui n’a pas d’échéance claire à ce jour.

Au cours de la séance régulière du mardi 25 août, les élus ont déposé une résolution visant à obtenir l’autorisation ministérielle pour la construction d’un complexe sportif au parc Quatre-Saisons.

« On ne concrétisera pas ce projet-là demain matin. À l’époque, on a payé le terrain 800 000$ et on veut pouvoir le dézoner pour éventuellement accueillir un complexe sportif. D’autres projets à venir dans le secteur vont aussi nécessiter de passer les égouts et aqueducs sur le terrain, alors il faut pouvoir y réaliser des travaux, et pour ça, on doit avoir le certificat d’autorisation ministériel. Pour le projet du complexe sportif, on va voir si des subventions sont disponibles et surtout si d’autres municipalités voudraient se joindre à cette démarche », a expliqué le maire Jean-Pierre Daoust.

Le parc Quatre-Saisons semble l’endroit tout désigné pour accueillir le projet si ce dernier voit le jour. L’espace vert, situé près de l’école des Navigateurs, compte déjà une patinoire réfrigérée, une pump track, des terrains de pickleball et une aire destinée aux toutous à quatre pattes. 

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