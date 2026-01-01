Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Ce dimanche à Saint-Lazare

Plus de 200 athlètes ont pris le départ de la course Brian Liew

durée 18h00
24 août 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

C’est le dimanche 22 août en matinée que plus de 200 coureurs de tous âges se sont donné rendez-vous à la 11e édition de la course Brian Liew. En plus d’avoir pour objectif de se dépasser et de réaliser le meilleur temps au chrono, les athlètes avaient aussi pour mission d’amasser des fonds en vue d’installer une piste d’athlétisme synthétique extérieure dans Vaudreuil-Soulanges comme expliqué par l’un des organisateurs de l'activité, Patrick Lepage. 

Créée en septembre 2014, suite à la mort de Bryan Liew, un athlète et un entraîneur de la région, la Fondation Bryan Liew a pour mission de soutenir le développement des installations sportives et athlétiques dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Pour ce faire, elle organise des évènements sportifs comme celui qui a réuni la centaine d’athlètes participants ce dimanche.

« En date de ce matin, nous avions 200 inscriptions sans compter les coureurs qui se sont présentés sur place pour participer. Je dirais donc qu’il y a au moins 250 personnes, âgées de 3 ans à 75 ans et plus, qui prendront le départ aujourd’hui. L’activité a toujours lieu ici sur le terrain de l’école Westwood à Saint-Lazare puisque c’est l’emplacement parfait en raison du stationnement, du chalet et de la piste déjà présente.  On accueille toujours pas mal de participants de l’extérieur de la région. L’édition de cette année nous a permis d’amasser environ 11 000 $ pour concrétiser notre objectif », résumait M. Lepage. 

À ce jour, la Fondation cumule 70 000 $ dans ses coffres selon l’intervenant. 

Les parcours proposés aux participants étaient d’une distance de 1, 2, 5 et 10 km. Un circuit de 400 mètres était aussi en place pour les 6 ans et moins qui ont pris le départ. Fait intéressant: l’ancienne cycliste Geneviève Jeanson était sur place pour ouvrir le premier tour de la course de 10 km. 

Un  bon «timing »

L’année 2027 pourrait bien permettre à la Fondation Brian Liew de voir sa mission se concrétiser. En effet, la Ville de Saint-Lazare a indiqué son intention de rénover le terrain synthétique situé sur le chemin Saint-Louis. « Ce sera le moment idéal pour aménager une vraie piste d’athlétisme de 400 mètres qui serait la première surface extérieure dans l’ouest de l’île de Montréal. Actuellement, on en compte aucune après Pierrefonds, ce n’est pas normal. C’est certain qu’elle serait utilisée à pleine capacité. La Ville pourrait sans doute obtenir des subventions gouvernementales pour réaliser le projet à moindre coût», précisait-il en terminant. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un record d'achalandage pour la 4e édition du Festi-Ouest

Publié hier à 18h00

Un record d'achalandage pour la 4e édition du Festi-Ouest

Comme par les années passées, la quatrième édition du Festi-Ouest de Saint-Lazare, qui se tenait du 21 au 23 août, a connu un beau succès.  Au cours des derniers jours, Néomédia a eu la chance de discuter avec Chantal Latreille, cheffe de division plein air et logistique à la Ville de Saint-Lazare, et avec Geneviève Lachance, mairesse, pour faire le ...

LIRE LA SUITE
Une tombée de rideau couronnée de succès pour le Festival Artefact

Publié hier à 17h00

Une tombée de rideau couronnée de succès pour le Festival Artefact

Cette fin de semaine marquait une page d’histoire dans l’histoire du Festival Artefact né en 2011. L’évènement qui en était à sa quinzième édition a tiré sa révérence en accrochant son micro pour de bon, du moins sous la gouverne du comité organisateur actuel. C’est au parc 405, situé sur l’Avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion que l’activité à ...

LIRE LA SUITE
Nicole Juteau: tête-à-tête avec une ancienne agent double

Publié le 19 août 2026

Nicole Juteau: tête-à-tête avec une ancienne agent double

En mars dernier, Néomédia publiait une entrevue réalisée avec Nicole Juteau, première femme policière embauchée au Québec par la Sûreté du Québec dans les années 1970. Plus récemment, aujourd'hui retraitée, celle qui a habité longtemps dans la région de Vaudreuil-Soulanges,  était de retour dans nos locaux pour se confier sur sa carrière bien ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge