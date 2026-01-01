Plus de 200 athlètes ont pris le départ de la course Brian Liew

C’est le dimanche 22 août en matinée que plus de 200 coureurs de tous âges se sont donné rendez-vous à la 11e édition de la course Brian Liew. En plus d’avoir pour objectif de se dépasser et de réaliser le meilleur temps au chrono, les athlètes avaient aussi pour mission d’amasser des fonds en vue d’installer une piste d’athlétisme synthétique extérieure dans Vaudreuil-Soulanges comme expliqué par l’un des organisateurs de l'activité, Patrick Lepage.

Créée en septembre 2014, suite à la mort de Bryan Liew, un athlète et un entraîneur de la région, la Fondation Bryan Liew a pour mission de soutenir le développement des installations sportives et athlétiques dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Pour ce faire, elle organise des évènements sportifs comme celui qui a réuni la centaine d’athlètes participants ce dimanche.

« En date de ce matin, nous avions 200 inscriptions sans compter les coureurs qui se sont présentés sur place pour participer. Je dirais donc qu’il y a au moins 250 personnes, âgées de 3 ans à 75 ans et plus, qui prendront le départ aujourd’hui. L’activité a toujours lieu ici sur le terrain de l’école Westwood à Saint-Lazare puisque c’est l’emplacement parfait en raison du stationnement, du chalet et de la piste déjà présente. On accueille toujours pas mal de participants de l’extérieur de la région. L’édition de cette année nous a permis d’amasser environ 11 000 $ pour concrétiser notre objectif », résumait M. Lepage.

À ce jour, la Fondation cumule 70 000 $ dans ses coffres selon l’intervenant.

Les parcours proposés aux participants étaient d’une distance de 1, 2, 5 et 10 km. Un circuit de 400 mètres était aussi en place pour les 6 ans et moins qui ont pris le départ. Fait intéressant: l’ancienne cycliste Geneviève Jeanson était sur place pour ouvrir le premier tour de la course de 10 km.

Un bon «timing »

L’année 2027 pourrait bien permettre à la Fondation Brian Liew de voir sa mission se concrétiser. En effet, la Ville de Saint-Lazare a indiqué son intention de rénover le terrain synthétique situé sur le chemin Saint-Louis. « Ce sera le moment idéal pour aménager une vraie piste d’athlétisme de 400 mètres qui serait la première surface extérieure dans l’ouest de l’île de Montréal. Actuellement, on en compte aucune après Pierrefonds, ce n’est pas normal. C’est certain qu’elle serait utilisée à pleine capacité. La Ville pourrait sans doute obtenir des subventions gouvernementales pour réaliser le projet à moindre coût», précisait-il en terminant.