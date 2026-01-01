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Prévue le dimanche 30 août

Annulation de l'épluchette de blé d'inde de Claude DeBellefeuille

durée 14h00
28 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

La députée de Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntingdon, Claude DeBellefeuille, avise les citoyens de la région de l'annulation de son épluchette de blé d'inde prévue le dimanche 30 août. L'activité ne pourra pas avoir lieu en raison des contraintes météorologiques défavorables. 

Au moment d'écrire ces lignes, des orages sont attendues sur la région au moment où le rassemblement devait avoir lieu.  L'évènement devait prendre place de 11h30 à 13h30 au parc Salaberry, devant le 106, rue Saint-Jean-Baptiste. 

« Cette rencontre annuelle est toujours un moment privilégié pour échanger avec les citoyennes et citoyens dans une atmosphère chaleureuse et détendue. J’espère avoir le plaisir de retrouver de nombreuses personnes et de partager avec elles cette belle tradition estivale. Pour embellir la journée, nous pourrons assister à une prestation musicale de France Chenail et Stéphane Leduc. », soulignait Claude DeBellefeuille dans un communiqué publié dans les dernières semaines. 

 

 

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