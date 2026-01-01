Une tombée de rideau couronnée de succès pour le Festival Artefact

Cette fin de semaine marquait une page d’histoire dans l’histoire du Festival Artefact né en 2011. L’évènement qui en était à sa quinzième édition a tiré sa révérence en accrochant son micro pour de bon, du moins sous la gouverne du comité organisateur actuel.

C’est au parc 405, situé sur l’Avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion que l’activité à eu lieu de jeudi soir à samedi.

« Il n’est pas impossible que le Festival renaisse sous une formule 2.0. Des gens ont témoigné leur intérêt en ce sens. Pour notre part, c’est terminé, notre décision est prise. Le comité organisateur est bénévole et on ne le cachera pas, c’est beaucoup de travail d'organiser un évènement de cette ampleur. Il faut trouver des commanditaires, penser à des activations, négocier les contrats, c’est beaucoup d’ouvrage pour nous. Surtout que nous avons tous des emplois à temps plein. Avant, mon emploi me permettait de faire mes tâches pour le Festival entre celles de mon travail vu que je travaillais derrière un bureau. Maintenant, j’ai un emploi manuel et quand je rentre le soir, ça ne me tente pas d’ouvrir mon ordi pour m’occuper du Festival », résume Francis Paquette, membre du comité organisateur et fondateur du Festival Artefact.

Même si les tâches liées à l’évènement sont divisées entre les membres du comité organisateur, cela représente beaucoup d’heures investies dans l’organisation du Festival. « Il faut toujours innover et arriver avec de nouvelles idées. Le décès de mon ami Julien Ménard, qui s’occupait des réseaux sociaux du Festival survenu il y a deux ans, rajoute à tout ça. Ce n’est plus pareil sans lui. Il n’en laissait jamais passer une. »

Depuis sa création, le Festival Artefact s’est taillé une place dans le cœur des amateurs, mais aussi des commanditaires. « Les commentaires qu’on reçoit de toutes parts sont super positifs, on est bien rodé et les artistes veulent être reçus au Festival. Les commanditaires, comme la Ville de Vaudreuil-Dorion, nous font confiance. Alors si quelqu’un a vraiment un intérêt pour reprendre le Festival, on est très ouverts à transférer le nom et l’image de marque de l’évènement. Je m’engage aussi à transmettre tout ce que je sais du Festival et à être sur le terrain comme bénévole. J’espère réellement que ce sera le cas », ajoute-t-il assez émotif.

Il y a quinze ans, trois amis, soit Justine Grenier, Francis Paquette et Marc-Olivier Thibault, mettaient sur pied le Festival Artefact, dont la première édition a eu lieu à Salaberry-de-Valleyfield. « On ne se doutait pas à l’époque que l’aventure durerait quinze ans! Je me souviens que Marco m’avait dit qu’il capoterait si ça devait durer dix ans. On aura fait cinq ans de plus finalement. Ma plus grande fierté à travers ces années, c’est la manière dont on recevait les artistes. On avait toujours plein d'attentions pour eux. Par exemple, une bénévole a acheté des médicaments pour un artiste atteint d’une sinusite sans que personne ne lui demande. »

Sinon, quel artiste a-t-il été vraiment fier de présenter? « On a tous trippé, tant sur l’artiste que sur l’homme derrière, sur Vincent Roberge de Les Louanges. Ça été un coup de cœur unanime. Sinon, Gab Bouchard qu’on recevait ce week-end est l’un des artistes qu’on voulait recevoir depuis longtemps. Ça n’adonnait jamais auparavant. On était aussi très contents, au fil des ans, d’offrir une première expérience à certains artistes. Par exemple, cette année, on recevait jeudi soir le duo local Froztee et Saje pour qui il s’agissait d’une première expérience professionnelle. Ils ont joué devant 300-400 personnes et c’était fou ! »

Les amateurs de washer peuvent dormir tranquille car le Mondial de washer, qui a lieu en simultané avec le Festival Artefact, survivra. Plus de détails seront annoncés dans le futur.